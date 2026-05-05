The One Piece: Netflix confirma cuando salen los primeros siete episodios del remake

A principios del pasado mes de abril, por fin conocimos nuevos detalles de The One Piece, el remake del anime que adapta el manga de Eiichiro Oda. Ahora, Netflix por fin anunció oficialmente cuándo The One Piece iniciará su transmisión a nivel global en su plataforma. Este proyecto busca ofrecer una versión fresca, con un ritmo de narración mucho más ágil respecto a la adaptación original de Toei Animation de 1999 y a la vez sirviendo además como homenaje para conmemorar los 30 años de la franquicia que se cumplen el 22 de julio del 2027.

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¿Cuándo es el estreno de The One Piece en Netflix?

Netflix confirmó que la primera temporada de The One Piece se estrenará a nivel mundial en febrero de 2027. Esta esta primera tanda constará de siete episodios que, en conjunto, sumarán aproximadamente 300 minutos de contenido. La dirección está a cargo de Masashi Koizuka, reconocido por su trabajo en Attack on Titan, quien lidera un equipo de veteranos de la industria para asegurar que este remake de la obra de Oda mantenga un estándar artístico similar al de otras producciones de primer nivel de Wit Studio como Vinland Saga o Spy x Family.

¿Cuántos capítulos del manga adaptará el remake del anime de One Piece por episodios?

La primera temporada del remake de One Piece cubrirá 50 capítulos del manga original. Esto significa que los siete episodios adaptarán el arco del East Blue, finalizando justo antes del duelo entre Zoro y Dracule Mihawk. Es así que en promedio, cada episodio de The One Piece de aproximadamente 42 minutos cubrirá poco más de siete capítulos del manga. Gracias a esto se eliminará el «relleno» innecesario, para de esta forma ajustarse fielmente a la visión de Oda. Como resultado, personajes como Sanji aparecerán hacia el final de la temporada y algunos eventos omitidos en el anime de Toei por su carga violenta estarán presentes en The One Piece.

Fuente: Comic Natalie