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The Prince of Tennis II: U-17 World Cup, esta es la fecha de estreno y los seiyus del equipo de España

Por fin sabemos qué día se estrenará en Crunchyroll The Prince of Tennis II: U-17 World Cup Kesshō Member Ketteisen.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

La producción del anime secuela de The Prince of Tennis II: U-17 World Cup Kesshō Member Ketteisen ha revelado nuevos detalles de cara a su estreno con un video promocional, una imagen promocional y la incorporación de cuatro actores de voz que darán vida al equipo nacional de España.

¿Cuál es la fecha de estreno de The Prince of Tennis II: U-17 World Cup Kesshō Member Ketteisen?

La serie The Prince of Tennis II: U-17 World Cup Kesshō Member Ketteisen se estrenará en Japón el 30 de septiembre y en nuestra región se podrá ver en Crunchyroll desde el 1 de octubre. Esta nueva entrega es la continuación directa de The Prince of Tennis II: U-17 World Cup Semifinal. Cabe destacar que la entrega previa, The Prince of Tennis II: U-17 World Cup, llegó a la televisión japonesa en julio de 2022 y contó con transmisión simultánea mediante Crunchyroll.

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¿Qué sabemos del anime The Prince of Tennis II: U-17 World Cup Kesshō Member Ketteisen?

En The Prince of Tennis II: U-17 World Cup Kesshō Member Ketteisen presenciaremos la batalla para determinar a los integrantes que representarán a Japón en el enfrentamiento final contra España. Entre las novedades, el actor de cine Yū Shirota interpretará al personaje Romeo Fernandez de España. Asimismo, se revelaron cuatro seiyus para la selección española: Tasuku Hatanaka como Julio Roman, Reiji Kawashima como Mars de Colón, Ryūho Nagaoka como Silva Serra Banbieri y Megumi Han como Sedah.

Por otro lado, los temas musicales estarán a cargo de la unidad Aozu —conformada por Ryōma Echizen (Junko Minagawa), Kunimitsu Tezuka (Ryōtarō Okiayu), Syusuke Fuji (Yuki Kaida) y Shuichiro Ōishi (Takayuki Kondō)— interpretará el tema de apertura «Walls And Bridges». Por su parte, Keigo Atobe (Junichi Suwabe) y Yūshi Oshitari (Hidenobu Kiuchi) se encargarán del tema de cierre titulado «Kinkanshoku phenomenal».

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Vía: ANN

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