«The Run» la nueva OVA de JoJo’s Bizarre Adventure, protagonizada por Kishibe Rohan, acaba de recibir un nuevo tráiler. Este nuevo adelanto corresponde a una de las dos OVA de Thus Spoke Kishibe Rohan (Kishibe Rohan wa Ugokanai en Japón) que serán estrenadas en cines seleccionados del país del sol naciente, para luego ser lanzadas en formato Blu-ray en el mes de marzo.

En este adelanto, conoceremos las dos historias que llegarán en marzo a formato Blu-ray.

¿En que se basa la OVA de JoJo’s Bizarre Adventure?

Thus Spoke Kishibe Rohan es una serie de historias cortas, o one-shots, los cuales son protagonizados por Kishibe Rohan. Este excéntrico mangaka es uno de los personajes de la cuarta parte de la obra de Hirohiko Araki. Rohan es también conocido como el alter ego de Araki y la última historia The Run fue publicada en febrero del 2028, por la editorial Shueisha

David Production, el estudio a cargo de la animación de la franquicia JoJo’s Bizarre Adventure, adaptó las dos historias anteriores tituladas «Fugō Mura» y «Mutsukabezaka«. Estos fueron incluidos en el último volumen de la colección de DVDs y Blu-rays de Diamond is Unbreakable y con el segundo volumen del manga que compila estos one-shots, el cual salió al mercado el año pasado. No obstante, aún quedan un par de historias del alter ego de Araki por ser adaptadas. Así que esperemos que esta no sea la última vez que vemos a Kishibe Rohan en nuestras pantallas.

