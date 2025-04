To be Hero X: esta es nuestra opinión del anime chino (Donghua) que promete ser lo mejor de la temporada

El donghua, o anime producido en China, ha experimentado un notable crecimiento en popularidad global, con series como Link Click o Heaven’s Official Blessing. Gracias a estas producciones, la animación china (donghua) ha cultivado una ferviente base de seguidores. Ahora que ya el donghua está posicionado en nuestra región, llega To Be Hero X, la tercera serie de la obra originalmente conocida como Tu Bian Yingxiong.

To Be Hero X es producida por Bilibili, Aniplex y BeDream.

To Be Hero X es dirigida por Li Haolin, quien también estuvo a cargo de Link Click, ha agregado a esta nueva producción una distintiva combinación de estilos de animación. El primer episodio de To Be Hero X, introduce directamente un universo colorido con una gran ambientación musical, marcando el tono narrativo.

Una historia de héroes nacidos de la confianza pública

La historia de To Be Hero X se desarrolla en un mundo donde la creación de superhéroes está ligada a la confianza pública. Es así que la fe colectiva brinda al héroe la capacidad de ejecutar actos extraordinarios, como volar. Así, los superhéroes se convierten en figuras idolatradas, y la confianza, cuantificada en dispositivos portados por los ciudadanos como “valor de confianza”, determina su clasificación en torneos periódicos. Sin embargo, la confianza es frágil; si la población pierde la fe, los poderes del héroe se desvanecen.

Incluso la vida personal de los héroes está gestionada. El sistema puede reemplazarlos por clones perfectos si se desvían, sin que nadie lo note, perdiéndo la identidad original.

No obstante, no todo es color de rosa en To Be Hero X. Ya que, este cultivo de fe ciega tiene su parte oscura. Las agencias de publicidad, consultores de imagen y gestores de redes sociales usan la manipulación de la percepción pública para crear héroes a partir de individuos comunes. Su labor se centra menos en salvar vidas y más en la autopromoción. El protagonista de To Be Hero X, llamado Lin Ling, es un empleado de una agencia de publicidad que construye la imagen del héroe Nice. Lin comienza a idealizar la posibilidad de ser un héroe, creyendo en la narrativa que él ayuda a crear. La verdadera amenaza en este mundo es el temor a que la imagen de un héroe se desvanezca.

Estilo de Animación y Narrativa Visual

To Be Hero X fusiona animación 2D con modelos 3DGC realistas, integrándolos fluidamente en secuencias de acción dinámicas. Adicionalmente, la expresividad en los momentos animados en 3DGC es sobresaliente y mantiene los rasgos, anime con una cualidad humana visible en las emociones de Lin Ling y la sonrisa forzada de Nice. Además, la cinematografía emplea cambios de perspectiva entre primera y tercera persona, intensificando la inmersión, especialmente en combates. Los primeros minutos con animación 3D pueden desentonar y desconcentrarlo a uno de la acción, pero al paso del tiempo es fácil adaptarse a estos cambios. Estos se vuelven totalmente espectaculares en las escenas de lucha, las cuales aprovechan al máximo la dirección dada por Li Haolin.

La animación de personajes es menos elaborada fuera de la acción. Nice destaca en diseño, mientras Moon carece de profundidad visual.To Be Hero X gracias a su propuesta visual arriesgada y la gran dirección mostrada en sus escenas de acción en el primer episodio, se ha robado nuestra atención y esperamos que de seguir así se convierta en uno de los anime más importantes del 2025.

Opinión de To be Hero X hechas gracias a un acceso anticipado provisto por Crunchyroll.