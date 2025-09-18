Todos los estrenos de la temporada de anime de otoño 2025 en Crunchyroll

Crunchyroll ha revelado su programación para la temporada de anime de otoño de 2025: Esta incluye una mezcla de nuevas series y el regreso de algunas de las más populares entre los fanáticos del anime. Entre los anime que debutan en la temporada de estrenos de otoño 2025 destacan títulos como Gnosia y This Monster Wants to Eat Me. Adicionalmente, será agregado al catálogo de Crunchyroll la temporada final de My Hero Academia y Spy x Family, dos de los estrenos de anime más esperados del año.

Nombres y fecha de estreno de los anime de la temporada de otoño 2025

La temporada de estrenos de anime de la temporada de otoño 2025 dará inicio el 27 de septiembre. Además de los estrenos de la plataforma, la compañía confirmó que presentará episodios de algunas de las nuevas series en la New York Comic Con 2025.

A continuación, les compartimos una lista completa de las series de anime confirmadas por Crunchyroll que serán estrenadas en la temporada de otoño 2025:

A Wild Last Boss Appeared : 27 de septiembre de 2025

: 27 de septiembre de 2025 The Fated Magical Princess: Who Made Me a Princess : 28 de septiembre de 2025

: 28 de septiembre de 2025 A Gatherer’s Adventure in Isekai: 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 Yano-kun’s Ordinary Days : 30 de septiembre de 2025

: 30 de septiembre de 2025 Kakuriyo: Bead and Breakfast for Spirits 2: 1 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 Let’s Play: 1 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 Pass the Monster Meat, Milady : 2 de octubre de 2025

: 2 de octubre de 2025 This Monster Wants to Eat Me : 2 de octubre de 2025

: 2 de octubre de 2025 May I Ask for One Final Thing: 3 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025 Shabake : 3 de octubre de 2025

: 3 de octubre de 2025 The Banished Court Magician Aims to Become the Strongest : 4 de octubre de 2025

: 4 de octubre de 2025 Inexpressive Kashiwada and Expressive Oota: 4 de octubre de 2025

4 de octubre de 2025 Let This Grieving Soul Retire parte 2 : 4 de octubre de 2025

: 4 de octubre de 2025 My Friend’s Little Sister Has It in for Me: 4 de octubre de 2025

4 de octubre de 2025 My Hero Academia temporada final: 4 de octubre de 2025

SI-VIS: The Sound of Heroes: 4 de octubre de 2025

4 de octubre de 2025 Spy x Family temporada 3 : 4 de octubre de 2025

: 4 de octubre de 2025 Tales of Wedding Rings temporada 2 : 4 de octubre de 2025

: 4 de octubre de 2025 To Your Eternity temporada 3: 4 de octubre de 2025

4 de octubre de 2025 Tojima Wants to Be a Kamen Rider : 4 de octubre de 2025

: 4 de octubre de 2025 Touring After the Apocalypse : 4 de octubre de 2025

: 4 de octubre de 2025 Alma-chan Wants to Be a Family : 5 de octubre de 2025

: 5 de octubre de 2025 Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I’m a Reincarnator : 5 de octubre de 2025

: 5 de octubre de 2025 Mechanical Marie : 5 de octubre de 2025

: 5 de octubre de 2025 A Mangaka’s Weirdly Wonderful Workplace: 6 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s : 6 de octubre de 2025

: 6 de octubre de 2025 Plus-sized Misadventures in Love : 6 de octubre de 2025

: 6 de octubre de 2025 Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill temporada 2 : 7 de octubre de 2025

: 7 de octubre de 2025 The Dark History of the Reincarnated Villainess: 8 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 Gnosia : 11 de octubre de 2025

: 11 de octubre de 2025 Lil Miss Vampire Can’t Suck Right: 12 de octubre de 2025

Fuente: Crunchyroll