Toei anuncia el reinicio o reboot del anime de World Trigger

La cuenta oficial en X —antes Twitter— del anime de World Trigger, que adapta el manga de Daisuke Ashihara, ha confirmado el lanzamiento de un “Reboot” para la serie. El anuncio, realizado este jueves, viene acompañado de la inauguración de un nuevo sitio web. Este anime llega para adaptar de una manera más fiel y sin rellenos el manga de Ashihara. Ya que, desde la primera temporada, el anime de World Trigger incluyo relleno y fue altamente criticado por su calidad de animación y ritmo. Este era terrible al estar tan cerca el anime de lo publicado en el manga.

¿Cuándo se darán nuevas noticias sobre el reinicio o reboot del anime de World Trigger?

Junto al anuncio ha sido compartida una imagen promocional y un pequeño tráiler del anuncio.

Los fans de la obra de Ashihara no tendrán que esperar mucho para conocer los detalles del reboot de World Trigger. Ya que, el equipo de producción ha confirmado que durante el evento Jump Festa 2026 conoceremos nuevas noticias sobre el reinicio del anime de World Trigger. El panel de World Trigger se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre de 2:20 AM a 2:50 AM hora de Colombia, 1:20 AM a 1:50 AM hora de México y 8:20 AM a 8:50 AM hora de España. Para conocer todos los horarios de los paneles de Jump Festa 2026, los invitamos a seguir el siguiente enlace.

El manga de Ashihara comenzó su publicación en la revista semanal Shonen Jump en 2013. La obra ha enfrentado múltiples pausas debido a problemas de salud del autor, pasando su publicación de la Shonen Jump a Jump SQ en diciembre de 2018 y hasta la fecha.

Fuente: Canal oficial de YouTube de Toei Animation

