Tokyo Revengers: el tráiler de AnimeJapan confirma cuándo sale la temporada final del anime

El segundo día de AnimeJapan 2026, Pony Canyon compartió un tráiler de la temporada final de Tokyo Revengers, la cual adaptará el arco de las Tres deidades (Santen Sensō-hen). Adicionalmente, la producción del anime compartió una nueva imagen promocional y confirmó a los seiyui que interpretarán a los nuevos personajes que veremos en la temporada final de Tokyo Revengers.
¿Cuándo sale o es el estreno de la temporada final del anime Tokyo Revengers?
El segundo tráiler de la temporada final de Tokyo Revengers confirma que el estreno del anime será en octubre del 2026. Junto a este tráiler fueron revelados los nombres de los seiyu que interpretarán a los líderes y ejecutivos de las facciones en disputa en el arco final de Tokyo Revengers.
- Naoyuki Shimozuru como Takeomi Akashi, el número 2 de Brahman, también conocido como «Dios de la Guerra».
- Shinnosuke Tachibana como Wakasa Imaushi, alto ejecutivo de Brahman, apodado «Waka».
- Takanori Hoshino como Keizo Arashi, alto ejecutivo de Brahman, apodado «Benkei».
- Hiroki Yasumoto como South Terano, líder de Rokuhara Tandai, la pandilla más grande de Minato Ward.
- Mariya Ise como Senju Kawaragi.
La dirección de la temporada final de Tokyo Revengers estará a cargo de Maki Kodaira bajo el estudio LIDEN FILMS, sustituyendo a Kōichi Hatsumi, quien ahora colabora en la supervisión de los guiones. Airi Tsuyuki y Kae Takakura están a cargo del diseño de personajes, mientras que Yoshitomo Hara se incorpora como diseñador de utilería y bicicletas. La dirección de composición fotográfica recae ahora en Kōji Ietaka. Finalmente, mantienen sus cargos Yasuyuki Mutō en los guiones, Rumi Matsumoto en la dirección de arte y Hiroaki Tsutsumi en la composición musical.
Cuál es la historia de Tokyo Revengers?
La vida de Takemichi Hanagaki es una espiral descendente. Su autoestima está por el suelo y no tiene estabilidad financiera. Justo cuando piensa que las cosas no podrían ser peor, descubre que Hinata Tachibana —su exnovia— fue asesinada por la pandilla Tokyo Manji. Sin embargo, Takemichi recibe una segunda oportunidad en la forma de la habilidad de viajar por el tiempo. Tras terminar 12 años en el pasado, justo cuando estaba en una relación con Hinata, Takemichi decide infiltrarse en la pandilla y llegar hasta la cima para cambiar el futuro.
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Fuente: TVアニメ『東京リベンジャーズ』チャンネル