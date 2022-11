Attack on Titan, Tokyo Revengers y otros anime de Kodansha podrían volverse exclusivos de Disney+

Kodansha es una de las editoriales japonesas más grandes que existen. Produce varias revistas de manga muy reconocidas como la Weekly Shōnen Magazine y la Bessatsu Shōnen Magazine. Muchas de esas revistas son el lugar donde son publicados los nuevos capítulos de varias obras de manga consumidas tanto en Japón como en occidente.

La colaboración no indica que necesariamente todo el manga de Kodansha adaptado en anime vaya a parar siempre y de forma exclusiva a Disney+. No obstante, sí podría iniciar la producción de ciertas obras que aún no están animadas y empezar a presionar para que las series animadas más importantes terminen en dicha plataforma.

Con la llegada exclusiva de Tokyo Revengers a Disney+, otras producciones más podrían seguirle tiempo después.