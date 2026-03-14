Toriko en español latino y el especial ‘crossover’ con Dragon Ball y One Piece se estrenan por Netflix Latinoamérica

Toei Animation Latinoamérica anunció que a partir del domingo 15 de marzo, el ‘anime’ de Toriko estará disponible en Netflix con doblaje al español latino y portugués. Ahora puedes acompañar a Toriko y Komatsu en su búsqueda de los ingredientes más exóticos para crear un menú de ensueño. Toriko es una serie ‘anime’ adaptada del ‘manga’ homónimo de Mitsutoshi Shimabukuro, producida por Toei Animation y dirigida por Akifumi Zako.

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¡Toriko llega a Netflix! 🔥

A partir de este domingo 15 de marzo, acompaña a Toriko y Komatsu en su búsqueda de los ingredientes más exóticos para crear un menú de ensueño. 🍳🧑‍🍳



Disponible con doblaje al español y portugués, solo en Netflix. 📺🍿#Toriko #Anime pic.twitter.com/txoXyAVQ4i — Toei Animation Latinoamérica (@ToeiAnimationLA) March 12, 2026

La serie narra las aventuras de Toriko, un cazador gourmet, en búsqueda de alimentos raros y variados para completar una comida completa. En su viaje, lo acompaña un chef tímido que desea perfeccionar sus habilidades culinarias. La serie se emitió en Fuji Television desde el 3 de abril del 2011 hasta el 30 de marzo del 2014.

Toriko x One Piece x Dragon Ball

A su vez, los especiales ‘crossover’ de Toriko, One Piece y Dragon Ball llegarían el 1ro de abril a Netflix, con doblaje al español latino e incluyendo la primera parte del ‘crossover’ con Dragon Ball. Este ‘crossover’ reunió en forma de ‘anime’ a varios de los personajes principales de cada franquicia. Celebrando tres años del ‘anime’ de Toriko y a su vez sirviendo de precuela a Dragon Ball Z: La batalla de los dioses, película del mismo año.

El doblaje latino cuenta con las voces de Dafnis Fernández como Toriko, Mireya Mendoza como Luffy, Mario Castañeda como Goku y Carlos Segundo como Piccoro.

El especial de Toei Animation se divide en dos partes. La historia indica que la Organización Internacional Gourmet patrocina una competencia denominada el Torneo mundial de comida en una lejana isla. El ganador de la misma se llevará la legendaria carne Juicattle, que según dicen es extremadamente rara y deliciosa. La criatura bovina solo consume los más finos ingredientes y sus huesos parecen diamantes. Toriko y sus amigos, Luffy y la tripulación sombrero de paja, Goku y la familia Z, entran a la carrera.

Accidentalmente, Mr. Satán resulta involucrado y también debe sujetarse a las reglas en una batalla real, justo como en el Torneo mundial de las artes marciales. Sin embargo, hay una gigantesca figura de las profundidades detrás de todo este concurso y los tres grupos deben luchar con todas sus fuerzas para no ser las presas del banquete.