Anime y Manga

Toriko en español latino y el especial ‘crossover’ con Dragon Ball y One Piece se estrenan por Netflix Latinoamérica

Muchos estómagos, poca comida.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Toei Animation Latinoamérica anunció que a partir del domingo 15 de marzo, el ‘anime’ de Toriko estará disponible en Netflix con doblaje al español latino y portugués. Ahora puedes acompañar a Toriko y Komatsu en su búsqueda de los ingredientes más exóticos para crear un menú de ensueño. Toriko es una serie ‘anime’ adaptada del ‘manga’ homónimo de Mitsutoshi Shimabukuro, producida por Toei Animation y dirigida por Akifumi Zako.

La serie narra las aventuras de Toriko, un cazador gourmet, en búsqueda de alimentos raros y variados para completar una comida completa. En su viaje, lo acompaña un chef tímido que desea perfeccionar sus habilidades culinarias. La serie se emitió en Fuji Television desde el 3 de abril del 2011 hasta el 30 de marzo del 2014.

- Publicidad -

Toriko x One Piece x Dragon Ball

A su vez, los especiales ‘crossover’ de Toriko, One Piece y Dragon Ball llegarían el 1ro de abril a Netflix, con doblaje al español latino e incluyendo la primera parte del ‘crossover’ con Dragon Ball. Este ‘crossover’ reunió en forma de ‘anime’ a varios de los personajes principales de cada franquicia. Celebrando tres años del ‘anime’ de Toriko y a su vez sirviendo de precuela a Dragon Ball Z: La batalla de los dioses, película del mismo año.

Toriko español latino Netflix

El doblaje latino cuenta con las voces de Dafnis Fernández como Toriko, Mireya Mendoza como Luffy, Mario Castañeda como Goku y Carlos Segundo como Piccoro.

El especial de Toei Animation se divide en dos partes. La historia indica que la Organización Internacional Gourmet patrocina una competencia denominada el Torneo mundial de comida en una lejana isla. El ganador de la misma se llevará la legendaria carne Juicattle, que según dicen es extremadamente rara y deliciosa. La criatura bovina solo consume los más finos ingredientes y sus huesos parecen diamantes. Toriko y sus amigos, Luffy y la tripulación sombrero de pajaGoku y la familia Z, entran a la carrera.

Accidentalmente, Mr. Satán resulta involucrado y también debe sujetarse a las reglas en una batalla real, justo como en el Torneo mundial de las artes marciales. Sin embargo, hay una gigantesca figura de las profundidades detrás de todo este concurso y los tres grupos deben luchar con todas sus fuerzas para no ser las presas del banquete.

🧆🧇🌭🌮

A comer sin límites

Age 1000 es en realidad Dragon Ball Xenoverse 3
Age 1000 es en realidad Dragon Ball Xenoverse…
Dragon Ball: Sparking! ZERO, Super Número 17 y Piccoro Dai Maku son dos de los nuevos personajes DLC que llegarán en el 2026
Dragon Ball: Sparking! ZERO, Super Número 17 y…
Dragon Ball Super Beerus es el remake de la Batalla de los Dioses que llegará en el 2026
Dragon Ball Super Beerus es el…
AGE 1000, es el nuevo videojuego de Dragon Ball que saldrá en el 2027
AGE 1000, es el nuevo videojuego…
Goku y Vegeta regresan en Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, el nuevo anime que adaptará el arco de Moro
Goku y Vegeta regresan en Dragon…
Roster Fighter: los actores de voz originales hablan en español antes del estreno del anime
Te explicamos cuándo volverá a aparecer Yuji Itadori en el anime de Jujutsu Kaisen
Explicamos por qué estos personajes de One Piece aparecen «antes de tiempo» en la temporada 2 del live action
Chainsaw Man: esta es la fecha de estreno del capítulo final de la segunda parte del manga de Fujimoto
One Piece: cómo continuar la historia en el anime o manga luego del final de la segunda temporada del live action de Netflix
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior La preventa de Super Mario Galaxy: La película en Cinemark ofrece baldes y vasos coleccionables de Mario y Yoshi con luces y sonidos
No hay comentarios

Lo último

La preventa de Super Mario Galaxy: La película en Cinemark ofrece baldes y vasos coleccionables de Mario y Yoshi con luces y sonidos
Cultura POP
Capcom Cup 12: cómo ver gratis las finales del mundial de Street Fighter 6
Esports
2XKO, Valorant, LOL y otros juegos de Riot Games han quedado prohibidos para menores de 18 años en Brasil
Videojuegos
Pokémon Sleep ahora es compatible con los relojes inteligentes Garmin
Tecnología