Tower of God segunda temporada episodio 7 – Impresiones

Luego del intenso episodio 6 de la segunda temporada del ‘anime’ Tower of God, todo quedó alineado para que Viole y su grupo se enfrenten contra Urek Mazino. Este misterioso personaje, el cual se interpone entre los miembros del grupo de Viole y su objetivo —la Flor de Jigena— en la prueba del piso 21. Al principio, Mazino perdona a Horyang y Prince al darse cuenta que son regulares y no «Rangos». Sin embargo, gracias a los acontecimientos que vimos en los episodios anteriores sabemos que Viole no se puede dar «el lujo» de rendirse. Así que de esa forma, Viole pone cara a Urek Mazino y con esto vemos uno de los enfrentamientos más importantes de esta segunda temporada de Tower of God.

¿Quién es Urek Mazino?

Las acciones y decisiones de Mazino tienen el potencial de impactar el futuro de la Torre.

Urek es un hombre musculoso con una personalidad magnánima que inspira respeto en otros. Su apariencia se caracteriza por su cabello corto, un tatuaje prominente del Wolhaiksong en su espalda y unos llamativos ojos rojos. él es un personaje destacado en el universo de Tower of God. Urek Mazino es un Irregular, un ser que entró a la Torre por su propia voluntad en lugar de ser elegido. Actualmente, Urek Mazino ocupa el cuarto lugar en la clasificación de Rangos, siendo el más fuerte entre los Rangos activos.

Un encuentro con muchas repercusiones

Aunque fugaz —y aparentemente poco relevante en el episodio 7 de la segunda temporada de Tower of God— el encuentro entre Viole y Urek es crucial. Esto debido a que gracias a este enfrentamiento nos es revelada la naturaleza impredecible de Urek. Además, Urek Mazino —al ser alcanzado por uno de los ataques de Viole— crea un interés en él. Este encuentro también muestra como va moviéndose un cambio generacional en el estado de poder de la Torre. Ya que, Viole un irregular prometedor y joven ha logrado no solo plantarle cara a uno de los más poderosos de este mundo vertical. Si no también nos muestra a nosotros un nuevo techo en las escalas de poder.

El resultado del enfrentamiento en Urek Mazino y Viole, también nos muestra una evolución en la dinámica del equipo. Ya que, vemos como todos deciden seguir juntos y reforzar su amistad luego de ver el sacrificio de Viole para salvar a Miseng. Ahora que el grupo está mas unido Wangnan toma la decisión de entrar a la «Batalla de la fabrica». Esta se desarrollará dentro de dos años y es el lugar donde el grupo cerdo agridulce podrá estar cerca de los amigos de Viole (Baam).

Con el final del episodio 7 de la segunda temporada del ‘anime’ Tower of God es importante, no solo por marcar la mitad de la temporada. Sino también, porque termina con la adaptación del primer volumen de la parte dos de la obra original. Ahora todo está listo para que —en los siguientes episodios de la segunda temporada de Tower of God— veamos la reunion de Jyu Viole Grace con sus anteriores compañeros de aventura. Adicionalmente, podremos ver cómo avanza el retorcido plan de venganza del Khun. Esperamos que la animación en la segunda parte mejore. Ya que, este sigue siendo el «gran pero» de esta temporada si la comparamos con la excelente animación de la anterior.

Impresiones del episodio 7 de la segunda temporada del ‘anime’ Tower of God hechas con un acceso anticipado provisto por Crunchyroll.