Tower of God temporada 2: impresiones de los episodios 1 y 2

Tower of God (신의 탑) es un webtoon escrito por Slave in Utero (SIU), también conocido como Lee Jong Hui, el cual debuto en el portal coreano Naver en junio del 2010. Desde entonces ha ido subiendo en popularidad y actualmente cuenta con lanzamientos oficiales en español e inglés a traves de Line Webtoon. Hace dos años, en junio del 2020, Crunchyroll estrenó la adaptación al ‘anime’ de Tower of God en la forma de una temporada de 13 episodios. En estos fueron adaptados los 11 arcos argumentales que componen la primera parte de Tower of God. Ahora, la temporada dos da inicio a la adaptación de la segunda parte de la obra de SIU.

Este vídeo resume la primera temporada de Tower of God y nos da un avance del primer episodio.

¿Qué arco argumental adapta la segunda temporada del ‘anime’ Tower of God?

La segunda parte de Tower of God consta de cuatro arcos argumentales, los cuales están narrados a traves de 337 capítulos. El primero de estos cuatro arcos argumentales es conocido como «El retorno del príncipe» es el que será adaptado en esta nueva temporada de Tower of God. Al inicio de la segunda temporada vemos con la nueva animación —la cual a pesar de no ser mala resta al ‘anime’ de Tower of God de personalidad— una de las ultimas escenas de la primera temporada antes de saltar en el tiempo y conocer a Ja Wangnan. Él es junto a Baam —quien ahora se hace llamar Jyu Viole Grace— los protagonistas de esta segunda parte de la historia de SIU.

La segunda temporada de Tower of God también adaptará el «Arco de la Batalla de la Fábrica«.

Durante los primeros episodios podemos ver una breve presentación de otros de los personajes principales y secundarios de esta temporada. Sin embargo, a ninguno de estos se le da la importancia de los dos personajes nombrados anteriormente. El primer episodio de la segunda temporada se centra en presentarnos a Ja Wangnan y sus motivaciones para subir la torre. Luego, la acción pasa a presentarnos como Ja Wangnan llega a la prueba del piso 20.

Humor y acción

La música sigue fiel a la línea de la primera temporada.

En los primeros dos episodios de la segunda temporada de Tower of God vemos un equilibrio entre el humor y la acción. Estando esta última más presente en el segundo episodio con buenas coreografías, pero quizás resoluciones muy apresuradas y no tan logradas como para ser un abrebocas de lo que veremos en el resto de la temporada. Es difícil juzgar una serie con tan solo dos episodios. Sin embargo, lo que logramos ver de la segunda temporada de Tower of God —sobre todo el final del segundo episodio— nos dejó con las ganas de conocer más sobre el cambio de Baam y un nuevo grupo de aliados con estilos de lucha e interacciones muy interesantes.

Impresiones de los episodios 1 y 2 de la segunda temporada del ‘anime’ Tower of God hechas con un acceso anticipado provisto por Crunchyroll Latinoamérica.