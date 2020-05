No cabe duda de que Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) es uno de los anime más populares de la actualidad. Su trama llena de misterios, personajes carismáticos, violencia y muchas sorpresas nos ha tenido atrapados capítulo a capítulo desde que comenzó en 2013. Pero todo tiene que llegar a su fin. El estudio MAPPA, los nuevos encargados de dar vida a este anime, han revelado el primer tráiler de la cuarta y última temporada.

La segunda parte de la temporada 3, de la que hablamos aquí, terminó con una promesa de guerra. Por lo que podemos ver en este video, las fuerzas de Marley y los ‘descendientes de Ymir’ se van a enfrentar en una batalla épica, con los Titanes siendo usados como armas.

Pero, ¿cuándo vamos a ver este esperado final? Según los planes, la temporada 4 de Attack on Titan comenzará el último trimestre de 2020. Habían temores de que podría ser aplazada a causa del impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en Japón. El estudio ha desmentido esto.

No podemos esperar por la temporada final. Ahora, con todos los misterios sobre el origen de los Titanes y lo que hay más allá de los muros resueltos, solo queda llegar a la conclusión de la última batalla de la humanidad.

Fuente: canal oficial de AnimeTV en YouTube