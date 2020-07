La semana pasada, Square Enix anunció que durante la versión virtual de Anime Expo revelarían el ‘anime’ de The World Ends With You. El día llegó y el tráiler del proyecto ha revelado que el ‘anime’, basado en el RPG de Square Enix, debutará en el 2021. Es así, que los fanáticos de este RPG de acción no tendrán que esperar mucho para conocer la versión animada de las aventuras de Neku.

The World Ends With You: The Animation cuenta con caras conocidas en su equipo de producción

Kouki Uchiyama, el Seiyū de Neku en el videojuego, regresará en el ‘anime’ para darle vida al protagonista.

Los Seiyū que han sido anunciados hasta el momento son: Anna Hachimine como Shiki, Subaru Kimura le dará voz a Beat, Ayana Taketatsu será Rhyme y Ryohei Kimura como Joshua. El director de esta adaptación al ‘anime’ será Kazuya Ichikawa (Clean Freak! Aoyama kun, Monster Strike the Animation). Tetsuya Nomura, el director y diseñador de personajes del videojuego original, junto a Gen Kobayashi han sido listados como diseñadores de personajes.

Takeharu Ishimoto, el compositor de la banda sonora del juego de Nintendo DS, regresará para componer la música del ‘anime’. Durante el panel, el cual tenía de fondo temas musicales que se usarán en el ‘anime’, Ishimoto dijo que esta vez él ha compuesto la banda sonora teniendo en cuenta que estamos en un periodo de tiempo diferente al del lanzamiento original del juego y que se trata de un ‘anime’ y no un videojuego. Hace tres, Ishimoto fue noticia debido al anuncio de su retiro de Square Enix.

Por último, la producción estará a cargo de DOMERICA, conocido por participar en la producción del CG en la película Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, en compañia de Shin-Ei Animation (Mysterious Joker, Doraemon) producirán este ‘anime’.

¿El ‘anime’ de TWEWY recreará los eventos del juego?

Cuando al director del proyecto —Kazuya Ichikawa— se le preguntó sí el ‘anime’ seguiría los hechos del juego, este comentó que parte del equipo conservo algunas partes y cambiaron otras. Estos cambios, a los cuales se refirió Ichikawa son para que la versión animada se acerque más a los elementos actuales. Así que ya no veremos celulares de tapa, sino ‘smartphones’. Adicionalmente, Shibuya también será adaptado para que no se vea como la versión del 2007 que estaba en el juego de Nintendo DS. Sin embargo, aunque el director dijo que el ‘anime’ seguiría el camino de la historia original, también agregó que por el momento no podía dar más información.

Jupiter y Square Enix desarrollaron The World Ends with para Nintendo DS. En 2007 el juego fue estrenado en Japón y un año después llego al mercado occidental. La versión para dispositivos móviles subtitulada «-Solo Remix-«, fue desarrollada por h.a.n.d. Esta adaptación para celulares debutó en el 2012 para iOS y dos años después llegó a Android. En septiembre del 2018 —o octubre para el mercado de Occidente— Square Enix lanzó The World Ends With You -Final Remix- para Nintendo Switch, el cual tiene novedades jugables y a nivel de historia con respecto al juego de Nintendo DS.

el ‘anime’ de TWEWY llegará en algún momento del 2021.

Fuente: canal oficial de Square Enix en YouiTube