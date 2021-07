El canal oficial de TMS en YouTube ha liberado el ‘opening’ de Hanma Baki (Son of Ogre), la tercera temporada de esta franquicia en Netflix. Esta serie es la cuarta adaptación al ‘anime’ de la obra del ‘mangaka’ Keisuke Itagaki. Como informamos en nuestro artículo esencial sobre Hanma Baki (Son of Ogre) de Netflix, el opening de esta tercera (o cuarta) temporada de Baki se llama «Treasure Pleasure«. Cabe destacar, que el ‘opening’ de Hanma Baki (Son of Ogre) será interpretado por la banda de J-Rock Granrodeo.

¿Cuándo saldrá la versión completa de Pleasure Treasure, el opening de Hanma Baki (Son of Ogre) de Netflix?

La historia de Hanma Baki (Son of Ogre), la cuarta (o tercera) temporada del ‘anime’, traslada la acción a los Estados Unidos.

La cuenta oficial de la banda de J-Rock Granrodeo ha informado que la versión completa del ‘opening’ de la tercera temporada de la franquicia Baki en Netflix (Treasure Pleasure) estará disponible desde el miércoles 13 de octubre. Esto puede darnos una idea sobre la fecha de estreno de Hanma Baki (Son of Ogre) en Netflix. Esto debido a que usualmente las versiones completas de los ‘opening’ de un ‘anime’ son lanzadas al mercado semanas después del estreno de la serie.

El ‘manga’ Baki: Son of Ogre, de Keisuke Itagaki, continúa directamente después de los acontecimientos de New Grappler Baki. El ‘manga’ Baki: Son of Ogre, debutó en la revista Weekly Shōnen Champion el 1 de diciembre del 2005. Luego de 311 capítulos recopilados en 37 volúmenes, el ‘manga’ concluyó el 16 de agosto del 2012.

¿Qué detalles de la historia revela el ‘opening’ de Hanma Baki (Son of Ogre) de Netflix?

«La saga del combate contra la sombra» es el primer arco argumental de Hanma Baki (Son of Ogre), el cual comprende del capítulo 1 al 14 del ‘manga’ Hanma Baki: Son of Ogre y posiblemente los primeros tres episodios del ‘anime’ del 2021 de Netflix.

Gracias al ‘opening ‘ de la tercera temporada de Baki en Netflix se puede especular los arcos argumentales de la historia del ‘manga’ Hanma Baki que adaptarán los primeros episodios de este ‘anime’. Así que podemos especular que si Hanma Baki (Son of Ogre) de Netflix estará dividida por partes, la primera adaptará hasta el capitulo 78 del ‘manga’.

El pentágono blanco es el nombre de la cárcel, en la cual estará preso Baki en la tercera temporada del ‘anime’ de Netflix.

«La saga de la batalla en la prisión» es el segundo arco argumental de Hanma Baki (Son of Ogre), el cual comprende del capítulo 15 al 78 del ‘manga’ Hanma Baki: Son of Ogre y posiblemente gran parte de los episodios de la primera parte de tercera (o cuarta) temporada del ‘anime’.

¿Contra quién peleará Baki en la tercera (o cuarta) temporada del ‘anime’?

La guerra contra Pickle comprende desde el capítulo 79 al 185 del ‘manga’ Hanma Baki. Al parecer, lo alcanzaremos a conocer en la tercera temporada del ‘anime’ de Netflix.

Con más de 300 capítulos que tiene el ‘manga’ es normal que los fanáticos del ‘anime’ esperen muchas peleas y se pregunten contra quién peleará Baki en esta nueva temporada del ‘anime’. Sin embargo, gracias al ‘opening’ de Hanma Baki de Netflix podemos saber los oponentes más fuertes que Baki enfrentará en los primeros episodios del ‘anime’.

El primer gran oponente con el que peleará Baki en la tercera temporada del ‘anime’ es Jun Guevara. Jun es de Sur América y su apariencia está basada en la del líder revolucionario Ernesto «Ché» Guevara.

La otra gran pelea que tendrá Baki en la tercera temporada del ‘anime’ en Netflix será contra Biscuit Oliva. Esta pelea le podría dar cierre a la primera parte de la adaptación del ‘manga’ Hanma Baki: Son of Ogre de Netflix.

¿Cómo y dónde puedo ponerme al día con la historia de Hanma Baki antes del estreno de la cuarta temporada?

Primera temporada de Grappler Baki

Segunda temporada de Grappler Baki

Baki (Netflix): en este enlace, encontrarán los episodios que abarcan los arcos llamados Los Convictos Más Malvados del Corredor de la Muerte (parte 1 y 2). Así como también La saga del gran torneo de Raitai y la lucha entre Baki y Mohammad Alai (parte 3).

