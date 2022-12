Hace unas semanas conocimos algunos de los estrenos de ‘anime’ que llegarán durante el primer semestre del 2023 a Crunchyroll. Ahora, la plataforma de ‘anime’ bajo demanda ha confirmado los estrenos que llegan en enero del 2023 a Crunchyroll. Entre estos ‘anime’ que se unen en enero del 2023 a Crunchyroll se encuentran Trigun Stampede, Vinland Saga y NieR:Automata Ver1.1a. Estos son tres de los ‘anime’ más esperados por los fanáticos en el 2023 y según Crunchyroll tendrán doblaje al español de Latinoamérica. Sin embargo, el doblaje de estas series será anunciado durante enero del 2023 por Crunchyroll.

¿Cuáles son los estrenos de ‘anime’ que llegarán a Crunchyroll en enero del 2023?

Enero de 2023 llega cargado de estrenos de ‘anime’ a Crunchyroll. Ya que a lo largo del primer mes del año, la plataforma de ‘anime’ bajo demanda recibirá cerca de 31 estrenos, entre los cuales se encuentran series que continúan como Bungo Stray Dogs (temporada 4), In/Spectre (temporada 2) y Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro 2nd Attack. Pero antes de iniciar con la lista de estrenos de ‘anime’ que llegarán en enero, compartiremos con ustedes el último ‘anime’ que agregará Crunchyroll a su catálogo en el 2022.

23 de diciembre

Lee’s Detective Agency

el 23 de diciembre llega a Crunchyroll el ‘anime’ Lee’s Detective Agency, de Gravity Well Studio, el cual está basado en el universo del juego para dispositivos móviles Arknights.

4 de enero del 2023

Tomo-chan Is a Girl!

Esta comedia romántica —de demografía ‘seinen’— del estudio Lay-duce sigue la vida de Tomo, una chica poco femenina, y Jun su mejor amigo que solo la ve cómo un «chico». Tomo quiere algo más con Jun y es por esta razón que está decidida a demostrarle a Jun que ella no es un chico.

Bungo Stray Dogs (temporada 4)

Las primeras tres temporadas de este ‘anime’ se encuentran doblados y subtitulados al español de Latinoamérica en Crunchyroll.

Bungo Stray Dogs es un ‘anime basado en el ‘manga’ escrito por Kafka Asagiri y dirigido por el estudio Bones. Esta cuarta temporada del ‘anime’ Bungo Stray Dogs llegará el 4 enero de 2023 como parte de los estrenos de ‘anime’ de invierno de Crunchyroll y cuenta con su doblaje anunciado, pero sin fecha de estreno.

The Ice Guy and His Cool Female Colleague

La historia del ‘anime’ The Ice Guy and His Cool Female Colleague, a cargo del estudio Zero-G, gira en torno a Himuro y su aparentemente distante, excéntrica pero amable colega Fuyutsuki. Himuro es un descendiente moderno de la Mujer de las Nieves del folclore japonés. Sin embargo, Himuro no controla del todo sus poderes. Esto debido a que él tiende a congelar objetos cercanos o invocar una tormenta de nieve cuando está agitado. Adicionalmente, Himuro se encuentra enamorado en secreto de Fuyutsuki. No obstante, ella es casi ajena a todo lo que la rodea.

5 de enero del 2023

Revenger (Ajia-do Animation Works)

Revenger es un proyecto original de ‘anime’ dirigido por Gen Urobichi, conocido por ser el escritor de Psycho-Pass. Este nuevo ‘anime’, que llegará como parte de los estrenos de invierno de Crunchyroll en enero del 2023, trata de una investigación hecha por Usui Yuen sobre una serie de homicidios perpetrados contra el gran clan de samuráis Satsuma. En su búsqueda, Gen se encuentra con Kurima Raizo. Este es un miembro y sobreviviente de uno de los ataques hechos al clan Satsuma. Juntos, descubren que la verdadera naturaleza de estos asesinatos va más allá de los recursos robados. A medida que se acerquen a la verdad, ¿saldrán vivos para vengarse?

The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World (Cloud Hearts)

El Iceblade es aclamado por el país como el hechicero más poderoso del mundo. Ray White, la persona que heredó este título, lucha por lidiar con poder. Después de combatir en la Guerra del Lejano Oriente desapareció del campo de batalla. Han pasado tres años desde entonces y Ray se ha inscrito en la Academia de Magia Arnold. Esta es una escuela a la que asisten hechiceros de élite de todo el mundo. Ray es el primer hechicero «ordinario» en asistir a esta academia desde su fundación, por lo que es recibido con miradas de desprecio por parte de los otros estudiantes. Ahora, él y sus amigos, los cuales ha encontrado allí, están a punto de enredarse en múltiples dilemas. The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World del estudio Cloud Hearts llegará el 5 de enero de 2023 como parte de los estrenos de ‘anime’ de la temporada de invierno de Crunchyroll.

ONIMAI: I’m Now Your Sister

La historia de ONIMAI: I’m Now Your Sister, una de las comedias que llegan a Crunchyroll como parte de sus estrenos de ‘anime’ de enero del 2023, sigue a Mahiro Oyama. Él es un ‘otaku’ que vive con su hermana menor Mihari, quien también es una cientifica. Un día Mahiro Oyama se despierta como mujer, resultado de uno de los experimentos de Mihari. Mahiro ahora debe aprender a vivir como una mujer, mientras hace amigos en su nueva escuela.

6 de enero del 2023

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War

La animación de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War está a cargo del legendario estudio Tatsunoko.

La tetralogía de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel sigue a Rean Schwarzer, miembro de la Clase VII de la Academia Militar Thor del Imperio de Erebonia. A diferencia de otras agrupaciones de la institución, la clase de Rein tiene la distinción de estar conformada tanto por nobles como por vasallos. Mientras disfrutan de su vida escolar y aprenden a vivir en armonía, Rean y compañía se ven involucrados en la lucha de clases entre las Cuatro Grandes Casas y los Reformistas. Eventualmente, este conflicto estalla en una guerra civil. A diferencia de lo que podría pensarse, el ‘anime’ no adaptará los juegos. En cambio, relatará una historia original. Por el momento, lo único que se sabe es que se ambientará en la región occidental de Zemlya. Este es el continente en el que se ambienta The Legend of Heroes.

Buddy Daddies

La historia de Buddy Daddies está basada en un borrador original de Vio Shimokura (Tokyo 24th Ward) y una ilustración de prueba de Katsumi Enami (Baccano!). La historia de este ‘anime’ trata de dos asesinos profesionales que deben enfrentar su mayor reto hasta la fecha: cuidar de una niña.

Sugar Apple Fairy Tale

La historia de Sugar Apple Fairy Tale cuenta las aventuras de una niña humana y su guardaespaldas hada contratada, que viajan a la capital para una feria real de dulces. Este ‘anime’ está basado en una serie de novelas ligeras de fantasía japonesa escritas por Miri Mikawa e ilustrada por Aki. el ‘anime’ Sugar Apple Fairy Tale estará a cargo del estudio (J.C.Staff) y será dirigido por Yōhei Suzuki (UQ Holder!).

7 DE ENERO

Trigun Stampede

Crunchyroll ha confirmado que el ‘anime’ Trigun Stampede tendrá doblaje al español de Latinoamérica.

El ‘manga’ Trigun escrito e ilustrado por Yasuhiro Nightow —conocido por su participación en la franquicia Gungrave— debutó en febrero de 1995 en las páginas de la revista Shōnen Captain y culminó en 1997 con un total de 3 volúmenes recopilatorios o ‘tankōbon’. El primer ‘manga’ de Trigun terminó repentinamente, ya que la revista Shōnen Captain fue cancelada por la editorial Tokuma Shoten. Trigun Maximun, secuela del ‘manga’ del 1995, comenzó su serialización en las páginas de la revista ‘seinen’ Young King OURs de la editorial Shōnen Gahōsha. Este ‘manga’ contó con un total de 14 volúmenes recopilatorios o ‘tankōbon’ y terminó en el 2007.

NieR:Automata Ver1.1a

Toda la información sobre este adelanto la encuentran en el siguiente enlace.

La adaptación del aclamado videojuego de Square Enix, desarrollado por Platinum Games, llegará en enero del 2023. si quieren conocer todo sobre la historia del juego los invitamos a leer los siguientes artículos:

The Misfit of Demon King Academy Ⅱ: History’s Strongest Demon King Reincarnates and Goes to School with His Descendants (Silver Link)

Este ‘anime’ es uno de los muchos estrenos de Crunchyroll que tendrán nuevas temporadas en enero de 2023.

¡Anos Voldigoad regresa, en la segunda temporada de The Misfit of Demon King Academy Ⅱ, para darnos nuevas lecciones en la Academia del Rey Demonio! La primera temporada la pueden ver en Crunchyroll.

La traviesa Nagatoro regresa para molestar aún más a su querido superior en esta nueva temporada que se une a los estrenos de ‘anime’ que llegarán a Crunchyroll en el 2023.

Saving 80,000 Gold in Another World for My Retirement

Una chica que viaja a través de varios mundos decide aprovechar su poder para hacerse rica.

The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World

Un exorcista de la corte imperial renace en una nueva tierra de fantasía donde lo esperan aventuras llenas de magia y monstruos.

Chillin’ in My 30s after Getting Fired from the Demon King’s Army

La historia de este Chillin’ in My 30s after Getting Fired from the Demon King’s Army cuenta las aventuras de Dariel, un soldado en el ejército del Rey Demonio incapaz de usar magia. Dariel, gracias a su destreza en el manejo de la espada se convirtió en la mano derecha de los Cuatro Generales del ejército. Sin embargo, cuando los generales son despedidos, Dariel también pierde su trabajo. Devastado, llega a una aldea humana y se da cuenta de que sus habilidades también pueden usarse para el bien. Con su liderazgo y destreza, Dariel comienza a mediar en conflictos, resolver desacuerdos y ayudar a hacer de la aldea un lugar mejor.

8 DE ENERO

By the Grace of the Gods temporada 2

Una nueva temporada de este ‘anime’ donde Ryoma tiene como objetivo aprender más sobre los limos y hacer más amigos. La primera temporada de este ‘anime’ se encuentra en Crunchyroll con subtítulos al español de Latinoamérica.

In/Spectre temporda 2

En esta segunda temporada de In/Spectre Kokoro y Kuro trabajarán juntos para resolver un misterio relacionado con un humano y una mujer de las nieves!

The tale of outcasts

En el Imperio Británico de finales del siglo XIV, un demonio y una joven deberán buscar su lugar en el mundo.

Handyman Saitou in Another World

En este ‘isekai’ un empleado promedio traerá sus habilidades cotidianas al mundo de los guerreros y magos.

9 DE ENERO

VINLAND SAGA temporada 2

Este ‘anime’ que se unirá a los estrenos de Crunchyroll de enero del 2023 tendrá doblaje al español de Latinoamérica.

Vinland Saga es una historia de vikingos. Esta tiene lugar en el siglo XI en Europa y sigue las vivencias de Thors Snorresson, un reconocido guerrero que está cansado de luchar y deserta para vivir una vida tranquila en Islandia. No obstante, 15 años después llega un grupo a la isla a reclutar guerreros y piden a Thors que se una a ellos.

Con algo de sospecha, Thors acepta y les pide a sus hijos que se queden en la isla, pero su hijo Thorfinn se cuela en el barco con el deseo de ver cómo son las batallas. En su viaje, cae en una trampa en las Islas Faroe donde un grupo de bandidos comandados por Askeladd lo atacan. Su plan todo este tiempo era matarlo por haber desertado. Si bien Thors es capaz de defenderse, pronto los bandidos encuentran a su hijo. Para evitar que lo mataran, acepta ser ejecutado en frente de Thorfinn. Después de la muerte de su padre, Thorfinn acepta unirse al grupo de Askeladd con el plan de hacerse más fuerte y algún día conseguir venganza.

Reborn to Master the Blade: From Hero-King to Extraordinary Squire

Un nuevo ‘anime’ original que llegará en enero del 2023.

Malevolent Spirits: Mononogatari (Bandai Namco Pictures)

En mundo repleto de objetos poseídos por espíritus, dos clanes opuestos tienen objetivos diferentes: destruirlos o ayudarles.

The Vampire Dies in No Time temporada 2

En esta nueva temporada de The Vampire Dies in No Time, el cazador de vampiros Ronaldo encuentra un aliado inesperado en Draluc. Este es el vampiro más débil del mundo, el cual se convierte en polvo al menor ataque.

Ayakashi Triangle

En Jump Festa 2023 hubo nueva información sobre los ‘seiyu’ que participaran en este ‘anime’, la información la encuentran en el siguiente enlace.

Ayakashi Triangle es una comedia romántica sobrenatural del creador de To-Love-Ru!

10 DE ENERO

Campfire Cooking in Another World with my Absurd Skill

Mappa también hace ‘isekai’ y en este ‘anime’ seguiremos las aventuras de un oficinista que abre un «Supermercado en línea» en otro mundo para llevar la comida moderna a un mundo de fantasía.

Ningen Fushin: Adventurers Who Don’t Believe in Humanity Will Save the World

En este ‘anime’ de fantasia, un grupo de desgraciados y agotados aventureros forma un nuevo grupo de supervivientes.

11 DE ENERO

Kaina of the Great Snow Sea (Ooyukiumi no Kaina)

En un mundo cubierto por un océano de nieve interminable y en constante crecimiento, la gente se gana la vida de manera muy difícil, ya sea acurrucada alrededor de las raíces de los enormes árboles que salpican la superficie o en lo alto del dosel, que se extiende sobre la atmósfera del planeta.

Un encuentro casual entre Kaina —una joven del dosel— y Liliha (una joven de la superficie) desencadena una serie de eventos que cambiarán el destino del mundo.

13 DE ENERO

The Fruit of Evolution 2: Before I Knew It, My Life Had It Made

Este es otro del os ‘anime’ que tendrán una nueva temporada en enero del 2023. Esta es la sinopsis oficial para este ‘anime’ que tiene Crunchyroll en su página.

«Seiichi Hiiragi es un estudiante de preparatoria al que sus compañeros hacen bullying por ser un «perdedor». Un día, de repente él y todos sus compañeros son transportados a un mundo de magia y espada digno de un videojuego. Cuando Seiichi se come sin saberlo la «fruta de la evolución», da comienzo su vida como ganador».

14 DE ENERO

The Fire Hunter

«Después de la última Gran Guerra, el mundo está cubierto por un oscuro bosque habitado por feroces demonios. Los supervivientes de la guerra, que vivían en pequeñas áreas protegidas por barreras, fueron infectados por un patógeno que hace que entren en combustión espontáneamente en presencia de fuego ordinario. El único «fuego» seguro, la única fuente de luz y calor que pueden usar, proviene de los demonios capturados en el bosque. La historia de The Fire Hunter inicia cuando los caminos de una campesina y un joven capitalino se cruzan y un nuevo destino se abre para ellos».

The Fire Hunter, otro de los estrenos de ‘anime’ que tendrá Crunchyroll en el 2023, cuenta con la partición de Mamoru Oshii (Ghost in the Shell, Patlabor) como guionista y Kenji Kawai (Mobile Suit Gundam 00, Mob Psycho 100).

Guerreros llamados «Fire Hunters» luchan contra feroces demonios en un futuro desolado para la humanidad. (Tráiler)

18 DE ENERO

Sorcerous Stabber Orphen -Chaos in Urbanrama-

La primera y segunda temporada de Sorcerous Stabber Orphen ya disponibles en Crunchyroll.

La temporada 3 de Sorcerous Stabber Orphen (Chaos in Urbanrama), a cargo del estudio Deen, es uno de los estrenos de ‘anime’ que llegarán a Crunchyroll en enero del 2023.

Esta vez la historia de Orphen sigue los acontecimientos de la batalla en el templo principal de Kimluck que termina con Azalie desaparecida. Orphen emprende un nuevo viaje para encontrar el paradero de su hermana. En el camino, Orphen y su grupo se encuentran con la misteriosa espadachina Lottecia y terminan envueltos en la situación que involucra a un asesino de la raza de los dragones, un reencuentro con un hermano mayor y los secretos sobre la verdadera identidad de Lottecia.

¿Cuál de estos estrenos de ‘anime’ que llegarán en enero del 2023 esperan? Dejen su respuesta en los comentarios.

fuente: Crunchyroll