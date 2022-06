Trigun Stampede: Crunchyroll estrenará el nuevo ‘anime’ en el 2023

TOHO ha anunciado que en el 2023 será estrenada una nueva adaptación al ‘anime’ del ‘manga’ Trigun, escrito e ilustrado por Yasuhiro Nightow. Este nuevo ‘anime’, el cuál llegará a Colombia y a Latinoamérica vía ‘simulcast’ en Crunchyroll, se llamará Trigun Stampede.

¿Cuál es el equipo encargado del nuevo ‘anime’ de Trigun (Stampede) que será estrenado en el 2023?

Por medio de esta imagen publicada en una cuenta que ya no existe, pero que replicó la cuenta oficial del nuevo ‘anime’ de Trigun que llegará en el 2023, se preparó el terreno para el anuncio que TOHO compartió en la mañana del viernes 17 en Japón. Adicionalmente, TOHO reveló que el estudio encargado de Trigun Stampede Orange. Este estudio es conocido por su trabajo en la serie Beastars de Netflix.

¿Cuándo habrá nuevas noticias del ‘anime’ Trigun Stampede (2023)?

Logo oficial del nuevo ‘anime’ Trigun Stampede (2023) que será transmitido en ‘simulcast’ en Crunchyroll.

Si la noticia de la llegada del estreno de Trigun Stampede en el 2023 en Crunchyroll los ha dejado con ganas de conocer cuándo habrá nuevas noticias, les contamos que no tendrán que esperar mucho. Ya que durante el panel de Crunchyroll, el sábado 2 de julio en Anime Expo, habrá nuevas noticias sobre Trigun Stampede. Los invitados al panel serán Kouji Tajima —diseñador de personajes de Gantz:0— el productor de TOHO Katsuhiro Takei (Your Name) y Kiyotaka Waki (Godzilla Singular Point) junto a Yoshihiro Watanabe (Beastars) del estudio Orange.

¿Qué es Trigun?

El ‘manga’ Trigun, escrito e ilustrado por Yasuhiro Nightow, debutó en febrero de 1995 en las páginas de la revista Shōnen Captain y culminó en 1997 con un total de 3 volúmenes recopilatorios o ‘tankōbon’. El primer ‘manga’ de Trigun terminó repentinamente, ya que la revista Shōnen Captain fue cancelada por la editorial Tokuma Shoten. Trigun Maximun, secuela del ‘manga’ del 1995, comenzó su serialización en las páginas de la revista ‘seinen’ Young King OURs de la editorial Shōnen Gahōsha. Este ‘manga’ contó con un total de 14 volúmenes recopilatorios o ‘tankōbon’ y terminó en el 2007.

El ‘manga’ Trigun ha sido adaptado por Madhouse en un ‘anime’ de 26 episodios en 1998 y una película, con historia original del ‘mangaka’ Yasuhiro Nightow, estrenada en el 2010.

Fuente: cuenta oficial en Twitter del nuevo ‘anime’ Trigun Stampede que se estrenará en el 2023, Crunchyroll.