Trigun Stargaze llegará a Crunchyroll en enero del 2026

Milly Thompson, personaje que apareció en el anime de 1998 regresará en Trigun Stargaze, la parte final de esta nueva historia de Vash.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
TOHO Animation ha compartido un nuevo tráiler de la segunda parte de la nueva adaptación del manga Trigun escrito e ilustrado por Yasuhiro Nightow. Este adelanto fue revelado, bajo el marco de la NYCC. En este evento, fueron presentados los primeros dos episodios de Trigun Stargaze y fue confirmado el mes, en el cual será estrenada esta segunda y parte —que será el final de esta nueva historia de Vash The Stampede— en Crunchyroll.

¿Cuándo sale Trigun Stargaze en Crunchyroll?

El tráiler confirma que el estreno de Trigun Stargaze se dará en algún momento de enero de 2026. Adicionalmente, la producción del anime confirmó la adición de Milly Thompson al elenco. Este personaje, el cual fue parte del anime original de 1998 pero no apareció en Trigun Stampede, será interpretado por la actriz de voz Chika Ayamori. Junto a ella, se une Ryūji Satō en el papel de Millions Knives, reemplazando a Junya Ikeda, el actor que dio voz al personaje en la serie anterior.

Este es el reparto principal de Trigun Stampede que retorna en Stargaze:

  • Yoshitsugu Matsuoka como Vash the Stampede
  • Sakura Andō como Meryl Stryfe
  • Yoshimasa Hosoya como Nicholas D. Wolfwood

Otros miembros del elenco que regresan son Kōki Uchiyama (Legato Bluesummers), Ayumu Murase (Elendira the Crimsonnail), Ryūsei Nakao (William Conrad) y TARAKO (Zazie the Beast).

¿Cuál es la historia de Trigun Stampede?

La canción Tombi de Kvi Baba fue el ‘opening’ de Trigun Stampede.

En el planeta Tierra de Noman, los periodistas Meryl Stryfe y Roberto De Niro se adentran en el desierto tras los pasos del infame forajido Vash «la Estampida». Sin embargo, el hombre que encuentran cerca de la desolada ciudad de Jeneora Rock dista mucho del sanguinario terrorista que esperaban. Vash, en realidad, es un vagabundo apacible y despreocupado, un defensor de la paz aclamado por los habitantes del pueblo. Su infame reputación se debe, en realidad, a las atrocidades cometidas por su hermano gemelo, Knives Millions. A pesar de ello, Vash es apodado «El Tifón Humanoide» debido a la destrucción y el caos que suelen acompañarlo.

Este caos se desata pronto en forma de cazarrecompensas atraídos por la alta recompensa por la cabeza de Vash. Su violenta persecución pone en grave peligro a la ciudad y a su preciada central eléctrica. Gracias a su destreza con las armas, Vash logra defenderse de la mayoría de estas fuerzas nefastas. Sin embargo, pronto deberá enfrentar a un mal supremo. Los 12 episodios de Trigun Stampede se encuentran doblados y subtitulados al español de Latinoamérica en Crunchyroll.

Fuente: TOHO Animation en YouTube

