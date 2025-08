Twisted-Wonderland: Disney revela la fecha de estreno su anime de ‘husbandos’

Hoy ha sido revelada imagen principal y ha confirmado que las tres temporadas de Twisted-Wonderland adaptarán las historias del manga que acompaña al juego para móviles: Episode of Heartslabyul, Episode of Savanaclaw y Episode of Octavinelle.

¿Cuál es la fecha de estreno del anime Twisted-Wonderland en Disney+?

Adicionalmente, el equipo de producción del anime Twisted-Wonderland ha confirmado que las tres temporadas se estrenarán de manera exclusiva en Disney+. La primera temporada, titulada Twisted-Wonderland: Episode of Heartslabyul, tiene su fecha de estreno programada para el 29 de octubre y constará de ocho episodios.

Yōhei Azakami, quien ya dio voz al personaje en el juego, retoma su papel. Yūken es un miembro del club de kendō del instituto Hibari Metropolitan High School. Una noche de luna llena, Yūken es transportado por un misterioso carruaje negro al mundo de Twisted-Wonderland. Allí se encuentra en la ceremonia de inscripción de la prestigiosa academia de magia, Night Raven College.

¿Quiénes están a cargo del anime Twisted-Wonderland ?

Takahiro Natori (Aria the Benedizione, Tokyo Mew Mew New) será el director jefe y supervisor de guiones del anime Twisted-Wonderland. Adicionalmente, Shin Katagai (The Ossan Newbie Adventurer) será el director para Yumeta Company y Graphinica. Por otra parte, Yoichi Kato (Space Brothers, Aikatsu!) es acreditado como el guionista principal de Twisted-Wonderland. Hanaka Nakano y Akane Satō están diseñando los personajes.

¿Cuál es la historia de Twisted-Wonderland ?

Un espejo mágico transporta al protagonista de Twisted-Wonderland a una escuela mágica llamada Night Raven College. El director lo acoge y, mientras busca su camino de regreso, el jugador se sumerge en una aventura para desvelar los enigmas que esconden los estudiantes de la academia, todos ellos basados en villanos Disney.

Yana Toboso, autora del manga Black Butter, fue la encargada de del concepto principal del juego, el escenario y el diseño de los personajes. El estudio TROYCA animó el tema de apertura del juego y Night Ravels es la banda encargada de interpretar la canción llamada «Piece of my world».

Vía: ANN