Twisted-Wonderland: el primer tráiler del anime de Disney revela el opening y cuándo sale

El tráiler confirma que Yōhei Azakami, Matsukaze en Dr. Stone, será el seiyu de Yūken Enma, el protagonista de Twisted-Wonderland: Episode of Heartslabyul. Adicionalmente, Takumi Ozawa, el compositor del juego, está a cargo de la música del anime. Finalmente, los «Night Ravens» interpretan el tema de apertura de Twisted-Wonderland llamado «Piece of my world».