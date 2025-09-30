Twisted-Wonderland: ending y fecha de estreno del episodio de Heartslabyul en Disney Plus

El equipo detrás de la serie Disney Twisted-Wonderland The Animation ha lanzado el primer tráiler promocional completo para la primera temporada del anime, titulada Episode of Heartslabyul.

El tráiler, además de presentar metraje de la temporada, destaca el tema de cierre o ending llamado Obedience. Este tema es interpretado por los residentes del dormitorio Heartslabyul o los actores de voz o seiyu originales. Para introducir a los personajes, inspirados en los villanos de Disney, el vídeo también incluye escenas de películas clásicas, narradas por el reconocido actor de doblaje Kōichi Yamadera.

¿Cuál es la fecha de estreno del anime Twisted-Wonderland en Disney+?

Hace un par de semanas también fue lanzado el primer tráiler

Adicionalmente, el equipo de producción del anime Twisted-Wonderland ha confirmado que las tres temporadas se estrenarán de manera exclusiva en Disney+. La primera temporada, titulada Twisted-Wonderland: Episode of Heartslabyul, tiene su fecha de estreno programada para el 29 de octubre y constará de ocho episodios.

Los miembros principales del reparto de la primera temporada, Episode of Heartslabyul, regresan del juego original:

Natsuki Hanae como Riddle Rosehearts

como Riddle Rosehearts Seiichirō Yamashita como Ace Trappola

como Ace Trappola Chiaki Kobayashi como Deuce Spade

como Deuce Spade Ryōta Suzuki como Trey Clover

como Trey Clover Tatsuyuki Kobayashi como Cater Diamond

como Cater Diamond Noriaki Sugiyama como Grim

como Grim Mitsuru Miyamoto como Dire Crowley

Otros miembros del reparto previamente anunciados incluyen a Kenyū Horiuchi como Dark Mirror y Kento Hama como Che’nya. La lista completa de actores de voz para los demás personajes, organizados por dormitorio y rol, se puede encontrar a continuación:

Personal de Night Raven College : Kento Itō (Divus Crewel), Rikiya Koyama (Mozus Trein), Ryōta Takeuchi (Ashton Vargas), Subaru Kimura (Sam).

: Kento Itō (Divus Crewel), Rikiya Koyama (Mozus Trein), Ryōta Takeuchi (Ashton Vargas), Subaru Kimura (Sam). Savanaclaw Dorm : Yūichirō Umehara (Leona Kingscholar), Taito Ban (Jack Howl), Aoi Ichikawa (Ruggie Bucchi).

: Yūichirō Umehara (Leona Kingscholar), Taito Ban (Jack Howl), Aoi Ichikawa (Ruggie Bucchi). Octavinelle Dorm : Atsushi Tamaru (Azul Ashengrotto), Wataru Komada (Jade Leech), Nobuhiko Okamoto (Floyd Leech).

: Atsushi Tamaru (Azul Ashengrotto), Wataru Komada (Jade Leech), Nobuhiko Okamoto (Floyd Leech). Scarabia Dorm : Kazuki Furuta (Kalim Al-Asim), Kaname Futaba (Jamil Viper).

: Kazuki Furuta (Kalim Al-Asim), Kaname Futaba (Jamil Viper). Pomefiore Dorm : Hiroki Aiba (Vil Schoenheit), Shimba Tsuchiya (Epel Felmier), Yōjirō Itokawa (Rook Hunt).

: Hiroki Aiba (Vil Schoenheit), Shimba Tsuchiya (Epel Felmier), Yōjirō Itokawa (Rook Hunt). Ignihyde Dorm : Kōki Uchiyama (Idia Shroud), Shōta Aoi (Ortho Shroud).

: Kōki Uchiyama (Idia Shroud), Shōta Aoi (Ortho Shroud). Diasomnia Dorm: Kazuki Katō (Malleus Draconia), Hikaru Midorikawa (Lilia Vanrouge), Nobunaga Shimazaki (Silver), Haruki Ishiya (Sebek Zigvolt).

¿Quiénes están a cargo del anime Twisted-Wonderland ?

Takahiro Natori (Aria the Benedizione, Tokyo Mew Mew New) será el director jefe y supervisor de guiones del anime Twisted-Wonderland. Adicionalmente, Shin Katagai (The Ossan Newbie Adventurer) será el director para Yumeta Company y Graphinica. Por otra parte, Yoichi Kato (Space Brothers, Aikatsu!) es acreditado como el guionista principal de Twisted-Wonderland. Hanaka Nakano y Akane Satō están diseñando los personajes.

¿Cuál es la historia de Twisted-Wonderland ?

Un espejo mágico transporta al protagonista de Twisted-Wonderland a una escuela mágica llamada Night Raven College. El director lo acoge y, mientras busca su camino de regreso, el jugador se sumerge en una aventura para desvelar los enigmas que esconden los estudiantes de la academia, todos ellos basados en villanos Disney.

Yana Toboso, autora del manga Black Butter, fue la encargada de del concepto principal del juego, el escenario y el diseño de los personajes. El estudio TROYCA animó el tema de apertura del juego y Night Ravels es la banda encargada de interpretar la canción llamada «Piece of my world».

Fuente: Disney Plus en YouTube