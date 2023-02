Vuelve el ‘anime’ NieR Automata Ver1.1a, esta es la fecha del episodio 4

【来週第4話放送】

Chapter.3:break ti[M]eをご覧いただいた皆様、ありがとうございました。



来週2月18日はChapter.4が放送となります。

Chapter.4 will be broadcast on TV next week.https://t.co/Dovt7K3qB2#ニーア #NieR #ニーアオートマタ pic.twitter.com/6CjIAeqLFb