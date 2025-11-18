Witch Hat Atelier: el nuevo tráiler revela en qué mes es el estreno del anime

Tongari Bōshi no Atelier (Witch Hat Atelier) es una de las adaptaciones al anime más esperadas del 2026 y hoy —por fin— hemos conocido nuevas noticias sobre su lanzamiento. Estas se dieron, gracias al lanzamiento del canal oficial del anime en YouTube donde fue lanzado un nuevo tráiler que confirma el mes del estreno de Tongari Bōshi no Atelier (Witch Hat Atelier).

¿Cuándo es el estreno del ‘anime’ Tongari Bōshi no Atelier (Witch Hat Atelier) en Colombia, México y otros países de Latinoamérica?

El nuevo tráiler de Witch Hat Atelier ha revelado, que la serie será estrenada en abril del 2026. Adicionalmente, Crunchyroll ha confirmado que el ‘anime’ Witch Hat Atelier será distribuido por su plataforma en Colombia, México y otros países de Latinoamérica.

¿Quiénes hacen parte de la producción del ‘anime’ Witch Hat Atelier?

Ahora que sabemos incluso dónde ver Witch Hat Atelier, solo nos resta conocer a los ‘seiyu’.

Por el momento se a acreditado a Ayumu Watanabe (Ace Attorney,) como el director del ‘anime’ Witch Hat Atelier para BUG FILMS. La producción de este ‘anime’ corre a cargo de Hiroaki Kojima (productor de animación de Komi Can’t Communicate). Kairi Unabara (Pokémon Evolutions) es la encargada del diseño de personajes. Yuka Kitamura (conocida por componer algunos temas de Elden Ring) será la encargada de la música del ‘anime’ Witch Hat Atelier.

¿Cuál es la historia de Tongari Bōshi no Atelier (Witch Hat Atelier)?

La historia de Tongari Bōshi no Atelier (Witch Hat Atelier) sigue a Coco, hija de una humilde costurera. Ella siempre ha estado fascinada por la magia y las brujas que la lanzan. Un día, Coco espía a la hábil bruja Qifrey y descubre que su libro ilustrado favorito era en realidad ¡un libro de magia disfrazado! Emocionada, comienza a probar los hechizos. Un desastre causado por un hechizo hace que Qifrey la rescate y decida entrenarla. Ella es la primera pista que ha encontrado para rastrear a los «Sombreros de Ala», un peligroso grupo de herejes que experimenta con magia corporal prohibida y difunde artefactos mágicos entre la gente común. Pero antes de que Coco y Qifrey puedan enfrentarlos, ella deberá mejorar sus habilidades mágicas y aprender a llevarse bien con los otros aprendices de Qifrey.

Kamome Shirahama lanzó el manga Tongari Bōshi no Atelier (Witch Hat Atelier) en la revista Morning two de la editorial Kodansha en julio de 2016. Kodansha publicó el tankōbon o volumen recopilatorio 13 del manga el 22 de febrero.

Premios del ‘manga’ Tongari Bōshi no Atelier (Witch Hat Atelier)

Nominación al premio al mejor cómic en el Festival Internacional del Cómic de Angulema en enero de 2019.

Nominación a la 11ª edición de los premios Manga Taisho en 2018.

Top 10 de la lista de mejores mangas para lectores masculinos en la edición 2018 de «Kono Manga ga Sugoi!» de Takarajimasha.

Inclusión en la lista de las diez mejores novelas gráficas para adolescentes de la Asociación de Servicios Bibliotecarios para Jóvenes Adultos (YALSA) de la American Library Association (ALA) en 2020.

Premio al mejor manga en los Harvey Awards en octubre de 2020.

Fuente: canal oficial de Witch Hat Atelier en YouTube