Witch Hat Atelier: entrevista exclusiva con Daniela y José Ángel, las voces de Coco y Qifrey

La primera temporada de adaptación al anime de Witch Hat Atelier, el aclamado manga seinen escrito e ilustrado por Kamome Shirahama, está a punto de finalizar. Así que antes de despedirnos por un tiempo de la obra de Kamome Shirahama hemos tenido una pequeña charla con Daniela Neach y José Ángel Torres, encargados de darle vida a Coco y Qifrey para Latinoamérica.

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Cabe resaltar que el manga de Witch Hat Atelier ha cosechado un enorme prestigio internacional, siendo galardonada con los premios Eisner y Harvey. Por otro lado, el anime es producido por Bug Films —el estudio detrás de Zom 100: Bucket List of the Dead— y distribuida globalmente por Crunchyroll, la serie estrenó formalmente el lunes 6 de abril de 2026. Además un dato importante es que el anime de Witch Hat Atelier cuenta con la supervisión directa de la propia mangaka en el arte y los guiones gráficos.

Coco, una protagonista que enseña que la inocencia es el motor de una aventura mágica

Coco, la protagonista de Witch Hat Atelier, es una joven entusiasta y de gran corazón que vive con su madre costurera. Fascinada desde su niñez por la magia, asume con resignación la creencia general de que solo los nacidos con un don innato pueden ejercerla. Sin embargo, tras cruzarse con el mago Qifrey, descubre el gran secreto del mundo: la magia se ejecuta trazando sellos con una tinta especial. Al replicar los dibujos de un misterioso libro que recibió en su infancia, provoca accidentalmente la petrificación de su madre, lo que la impulsa a convertirse en aprendiz para enmendar su trágico error. Coco tiene una personalidad espontánea y profundamente humana y su viaje de superación evoca la calidez de las producciones del Studio Ghibli.

En conversación exclusiva, Daniela Neach, la actriz encargada de darle vida en el doblaje al español de Latinoamérica, confesó el impacto de asumir el reto de interpretar a Coco:

Amo a Coco por muchas razones. Al principio sí sentí el síndrome del impostor, preguntándome si podría hacerlo con tantos ojos encima. Pero yo, al igual que Coco, somos muy espontáneas. Le estoy imprimiendo todo el corazón desde las bases que he estudiado por años.

videojuegos en roles infantiles y de combate, manifestó además su entusiasmo ante una hipotética expansión de la franquicia: «Siento que la obra tiene de todo para convertirse en un videojuego, con los hechizos y la magia. Me encantaría volver a interpretar a Coco en ese formato.»

Al profundizar en la complejidad interpretativa del personaje, que transita rápidamente entre la felicidad, el miedo y la frustración, la actriz destacó la riqueza de sus matices: Pasa de estar feliz a estar preocupada; los ojos y la voz le cambian por completo, se vuelve loca de repente. Me ha encantado conectar con esa espontaneidad e ingenuidad madura que posee. El trabajo ha sido muy bien recibido y ha sido algo realmente mágico. Daniela, quien ya cuenta con experiencia previa en el doblaje de

Qifrey, un mentor con oscuros secretos

Qifrey se presenta como un prodigio de las artes mágicas que rescata a Coco y la acepta en su taller junto a sus otras discípulas: Agott, Tetia y Richeh. Lejos de actuar por puro altruismo, el maestro ve en la situación de la protagonista una pista clave para rastrear a una logia clandestina que utiliza magia prohibida. A pesar de sus intenciones ocultas, Qifrey ejerce un rol firmemente protector y paternal, mostrando una enorme calidez y paciencia con Coco. No obstante, el personaje tiene matices sombríos, los cuales hacen parte del misterio de esta primera temporada de Witch Hat Atelier.

José Ángel, el actor que encarna al mentor de Coco en nuestra región, explicó cómo abordó los contrastes y las dos facetas del personaje en la cabina de grabación:

Me gusta sentir que estoy al servicio de las interpretaciones que me confían. Qifrey me regresa y me pide exactamente lo que necesita en su interpretación, ya sea con las niñas o en otros entornos más oscuros. He podido mimetizar y reinterpretar esa dualidad porque él mismo lo solicita en su diseño y construcción; yo simplemente soy el complemento en español de algo que ya está bellamente dibujado.

El actor aclaró que la dinámica de complicidad entre maestro y alumna se construyó de forma estrictamente individual debido a las metodologías actuales de la industria, apoyándose por completo en el equipo técnico: Actualmente el doblaje se trabaja de forma individual por disponibilidad y energía. Con Dani no existió una preparación conjunta previa, nos encontrábamos en los pasillos en plan de compañeros. La construcción de esa complicidad en los diálogos se logra gracias a la guía de nuestra directora Mariana, el ingeniero de audio, la traducción y la mezcla.

Fuera del ámbito de la magia, José Ángel comparte una profunda afición personal por el automovilismo, revelando que ya cumplió uno de sus grandes anhelos profesionales dentro del sector: «El deporte que consumo es el automovilismo y tuve la oportunidad de participar en uno de los videojuegos de Fórmula 1, lo cual representó muchísimo para mí a nivel personal por sintonizar con algo que ya disfrutaba.»

Faltan pocos episodios para el final de la primera temporada de Witch Hat Atelier y tenemos muchas ganas de escuchar el final de este primer arco en el español de nuestra región. Así que estaremos atentos de su estreno todos los lunes en Crunchryroll.