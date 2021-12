La segunda temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ya está en emisión, pero su estudio (Ufotable) ya se encuentra trabajando en un nuevo proyecto llamado Witch on the Holy Night, una película animada que todavía no se sabe cuándo va a ser estrenada.

Witch on the Holy Night (Mahōtsukai no Yoru) es una historia basada en una novela visual publicada en 2012 por Type-Moon. Básicamente trata de la historia de una bruja y una joven maga cuyas habilidades son puestas a pruebas para defender el lugar donde viven.

De la película no se ha dicho mucho. Si bien por el momento existe un video promocional, todavía no hay datos sobre quiénes van a ser sus actores de voz o al menos una fecha aproximada de lanzamiento.

Witch on the Holy Night: la nueva producción del estudio de Demon Slayer

La descripción oficial de la historia es la siguiente:

«Es el final de la década de 1980. En la ciudad circulan rumores de una bruja que vive dentro de una vieja mansión. Sin que lo sepan los ciudadanos, es cierto que allí vive Alice Kuonji, una mujer estoica. Bajo su tutela estudia Aoko Aozaki, una estudiante de secundaria que practica magia como líder de la familia Aozaki. Las dos luchan en secreto contra cualquier amenaza que ingrese a su ciudad. Las cosas comienzan a cambiar cuando un joven que no está familiarizado con la vida en la ciudad, Soujuurou Shizuki, entra en sus vidas. Poco a poco, afecta las vidas de estas dos hechiceras. Y así comienza su historia … «

Fuente: Ufotable