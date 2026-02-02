Yomi no Tsugai, el nuevo anime de la autora de Fullmetal Alchemist, ya tiene fecha de estreno

La adaptación al anime del manga Yomi no Tsugai (Daemons of the Shadow Realm), obra original de Hiromu Arakawa, ha presentado su tráiler promocional principal de cara a su próximo estreno. El tráiler confirma que el estudio de animación Bones está a cargo del proyecto bajo la dirección de Masahiro Andō. El equipo técnico se completa con Noboru Takagi en la supervisión de los guiones y Nobuhiro Arai en el diseño de personajes y la dirección de animación. La banda sonora ha sido compuesta por Kenichiro Suehiro.

¿Cuál es la fecha de estreno de Yomi no Tsugai?

El tráiler confirma que el estreno de Yomi no Tsugai (Daemons of the Shadow Realm) será el próximo sábado 4 de abril. La serie se emitirá en dos partes consecutivas en aproximadamente seis meses de transmisión continua. Por otro lado, la plataforma Crunchyroll será la encargada de transmitir el anime en su plataforma. Adicionalmente, el tráiler comparte un pedazo del opening del anime, el cual será interpretado por Vaundy y se titula “Tobu Toki” (Time to Fly). Por otro lado, la cantante yama estará a cargo del tema de cierre, “Tobō yo” (Let‘s Fly).

¿Cuál es la historia de Yomi no Tsugai (Daemons of the Shadow Realm)?

En una aldea aislada nacieron dos mellizos, separados por el día y la noche. Años después, mientras el hermano mayor, Yuru, se ha convertido en cazador de animales, su hermana Asa ha sido confinada en una jaula, con la orden de cumplir un deber especial que le prohíbe conocer a la mayoría de las personas.

Un día cualquiera, un grupo de hombres armados que se movilizan en helicópteros, a los que los aldeanos llaman «dragones», asalta la aldea en busca de Yuru, matando a cada adulto que encuentran. Cuando Yuru intenta encontrarse con Asa para huir, en su lugar halla un cadáver. Para colmo, la persona que la mató afirma ser la verdadera hermana melliza de Yuru.

Antes de que la mujer pueda capturarlo, Yuru es rescatado por Dera, un forastero que visita la aldea con frecuencia. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que los dos queden acorralados. En un último intento desesperado, Dera hace que Yuru ofrezca un regalo a la deidad de la aldea, invocando un par de daemons cuya existencia está destinada a revelar la verdad detrás de estos caóticos eventos.

Via: ANN