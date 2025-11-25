Yoroi Shin Den Samurai Troopers: estos son los protagonistas de la secuela de Samurai Warriors

El canal oficial de YouTube para Yoroi Shin Den Samurai Troopers, la esperada nueva serie secuela del anime original Yoroiden Samurai Troopers, reveló recientemente un tercer vistazo a la serie en un tráiler especial. Este adelanto muestra a cada uno de los cinco protagonistas en acción y confirma que el estreno oficial del anime está programado para enero de 2026.

¿Quiénes están a cargo de la producción de Yoroi Shin Den Samurai Troopers?

Esta nueva entrega se desarrollará en el Shinjuku de la actualidad, narrando la historia de un grupo de cinco jóvenes que deben equiparse con la armadura Yoroi Gear para enfrentarse al emperador demonio Arago. La serie original, Yoroiden Samurai Troopers (también conocida como los Samurai Warriors en Latinoamérica, fue creada por Sunrise y emitida entre 1988 y 1989. Posteriormente, Discotek Media hizo lo distribuyó la serie completa con subtítulos en español en 2015. Discotek también distribuyó las series OVA de Samurai Troopers con audio en inglés y japonés. Actualmente, la plataforma Crunchyroll ofrece la serie original en streaming.

La dirección del proyecto está a cargo de Yōichi Fujita (Gintama, Mr. Osomatsu) en el estudio Sunrise. La supervisión y redacción de los guiones de la serie son responsabilidad de Shōgo Mutō (Crows Zero). La historia original se atribuye a Hajime Yatate, el seudónimo colectivo del equipo creativo de Sunrise.

El diseño de personajes cuenta con la participación de varios profesionales: Yūhei Murota (Love Live!) se encarga de los personajes principales, mientras que Tsukasa Kotoboki (Mobile Suit Gundam The Origin, Cucuruz Doan’s Island) trabaja en los diseños de los villanos. En cuanto al diseño de la armadura Yoroi Gear, Hideo Okamoto (del anime original Yoroiden Samurai Troopers) contribuye con los diseños y Takuya Suzuki (Brave King GaoGaiGar Final Grand Glorious Gathering) lo hace con los diseños para la animación. La banda sonora es compuesta por Shūji Katayama (Overlord).

Fuente cuenta oficial del anime Yoroi Shin Den Samurai Troopers en YouTube