Young Ladies Don’t Play Fighting Games: guía para continuar la historia del anime en el manga de Eri Ejima

El pasado mes de julio, Crunchyroll estrenó la adaptación al anime del manga de Eri Ejima Tai Ari Deshita: Ojō-sama wa Kakutō Game Nante Shinai o Young Ladies Don’t Play Fighting Games como se le conoce en occidente a la serie del Studio Diomedea. Desde su llegada a la plataforma de anime bajo de demanda, la serie cautivó a los fanáticos de los juegos de pelea —e incluso a algunos que no son conocedores del género— debido al uso de terminología y técnicas avanzadas que se ven en el competitivo de Street Fighter 6. Toda esta precisa información sobre el juego de Capcom ha sido curada por el equipo profesional de Street Fighter 6, FAV gaming de Japón.
La primera temporada de Young Ladies Don’t Play Fighting Games tuvo un total de 12 episodios, los cuales no adaptaron con totalidad el material original. Así que, a continuación, les contaremos cómo continuar la historia de Mio y Aya en el manga.
¿Desde dónde leer el manga Tai Ari Deshita: Ojō-sama wa Kakutō Game Nante Shinai para continuar la historia del anime Young Ladies Don’t Play Fighting Games?
Para continuar la historia tras el final del anime Young Ladies Don’t Play Fighting Games (Tai Ari Deshita: Ojō-sama wa Kakutō Game Nante Shinai), deben comenzar a leer el manga a partir del capítulo 35. Este se encuentra en el séptimo tankobon o volumen recopilatorio.
Aunque el anime Young Ladies Don’t Play Fighting Games abarcó hasta el capítulo 34, recomendamos iniciar la lectura desde el principio del séptimo volumen. Este tankobon, recopila del capítulo 34 al 39, y es ideal para repasar el final del anime. El manga Tai Ari Deshita: Ojō-sama wa Kakutō Game Nante Shinai se publica actualmente de forma mensual en la revista Monthly Comic Flapper. Además también se puede leer de manera digital en la plataforma KadoComi (ComicWalker). El último capítulo del manga de Eri Ejima publicado hasta la fecha fue el 66. Así que para estar al día con la historia del manga solo tendrán que leer 30 capítulos. Una vez estén al día, solo tendrán que esperar hasta la publicación del capítulo 67. Este llegará a la revista Monthly Comic Flapper el lunes 19 de octubre de 2026.
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