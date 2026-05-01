Young Ladies Don’t Play Fighting Games: la fecha de estreno del anime ha sido revelada en EVO Japan 2026

Apenas a finales de marzo, luego de un retraso, conocimos que en julio de este año será estrenada la adaptación del manga Young Ladies Don’t Play Fighting Games (Tai Ari Deshita: Ojō-sama wa Kakutō Game Nante Shinai) al anime. Ahora, durante el primer día de EVO Japan 2026 conocimos cuál será el opening del anime y cuándo será el esperado estreno de Young Ladies Don’t Play Fighting Games.

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¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio de Young Ladies Don’t Play Fighting Games?

La banda de J-rock Hanabie será la encargada de interpretar el tema de apertura titulado «Inochi Mijikashi Tai Suru Otome yo!» o La vida es corta, ¡luchen entre ustedes, doncellas.

La producción de Tai Ari Deshita: Ojō-sama wa Kakutō Game Nante Shinai publicó un segundo video promocional que confirma que la serie llegará a las pantallas de todo el mundo el próximo martes 7 de julio. Este anuncio no fue el único que recibió la adaptación al anime de Young Ladies Don’t Play Fighting Games. Ya que, la producción confirmo que el jugador, caster y organizador de torneos japonés Aru dará voz a Flamberge. En el anime de Tai Ari Deshita este personaje, al igual que Aru, es un caster de juegos de pelea.

El elenco principal de Young Ladies Don’t Play Fighting Games está encabezado por Ikumi Hasegawa como Aya Mitsuki y Kana Ichinose en el papel de Mio Yorue. Se unen a ellas Sayaka Senbongi como Yu Inui, Shino Shimoji como Tamaki Ichinose y Maria Naganawa interpretando a Arisa Fujimiya.

¿Cuál es la historia de Young Ladies Don’t Play Fighting Games?

En el anime, las señoritas van a jugar Street Fighter 6.

La historia de Young Ladies Don’t Play Fighting Games se desarrolla en la Academia Femenina Kuromi. Esta es una escuela refinada y elegante que espera lo mejor de sus jóvenes. Aya ingresó en esta incomparable institución de chicas ricas con una beca y su deseo es convertirse en una «señorita como Dios manda». Sin embargo, descubre a una de las chicas más populares, Shirayuri, jugando al lucha Iron Senpai 4 con un stick arcade y su portátil. Shirayuri, normalmente reservada, termina su partida tras ganar y gritar improperios sobre que su oponente es una novata, pero tras ser pillada, llora y suplica a Aya que no se lo cuente a los profesores porque los videojuegos están prohibidos en la escuela. Sin embargo, Aya está más involucrada en los juegos de pelea de lo que aparenta…

Young Ladies Don’t Play Fighting Games es una comedia dramática de demografía seinen. Esta cuenta con un montón de chistes y referencias para fanáticos de los juegos de pelea. En el 2023, el manga de Eri Ejima fue adaptado en un live action. En este, las protagonistas juegan Street Fighter V y varias personalidades de la comunidad de juegos de pelea de Japón hacen apariciones especiales.

Ahora que sabemos cuál es la fecha de estreno de Young Ladies Don’t Play Fighting Games (Tai Ari Deshita: Ojō-sama wa Kakutō Game Nante Shinai) solo nos resta conocer que servicio lo distribuirá en nuestra región.

Fuente: KADOKAWAanime