Yumi Matsuzawa, dice que tal vez haya un nuevo anime de Saint Seiya

La franquicia Saint Seiya es una de esas que le brinda a sus fanáticos una montaña rusa de emociones. Ya que, un día, estos reciben emotivos y grandes productos como el reciente final de Next Dimension. Pero al tiempo, también tienen que ver adaptaciones como la película live action o el remake CGI. Este último fue cancelado luego de adaptar el arco de las 12 casas. Ahora, la obra de Kurumada ha vuelto a ser noticia. Esto debido a unas declaraciones de la cantante Yumi Matsuzawa, la cual en una transmisión en vivo contestó una interesante pregunta formulada por uno de los creadores de contenido de Saint Seiya más conocidos de Latinoamérica.

¿Habrá un nuevo anime de Saint Seiya?

Matsuzawa es conocida por interpretar el opening de las OVAs de Saint Seiya Hades llamada Chikyūgi, entre otros temas de la farnquicia.

Yumi Matsuzawa, en una transmisión en vivo en su canal en YouTube, reveló que tuvo un encuentro con Masami Kurumada. Durante dicha reunión, el maestro Kurumada le obsequió a Matsuzawa una botella de licor. Matsuzawa al revelar esto también se encontraba recibiendo preguntas de sus seguidores. Una de etas preguntas las formuló el Youtuber peruano GeekU, el cual le consultó a Yumi Matsuzawa si Masami Kurumada le comentó algo sobre un nuevo anime de Saint Seiya.

La respuesta de Matsuzawa, a pesar de no ser negativa, estuvo acompañada de un silencio y luego comentó que ella y Kurumada hablaron que tal vez habría un nuevo anime de Saint Seiya. Esta información es importante para los fanáticos de Saint Seiya. Ya que, Kurumada suele reunirse con los responsables de las canciones de sus obras. Así que, si bien esto no confirma nada, como lo dice el youtuber peruano en su video, es algo a tener en cuenta.

¿Habrá ‘anime’ de Saint Seiya Next Dimension?

Es bueno recordar que en julio de 2022, gracias a una entrevista que el medio Variety le hizo a Yoshi Ikezawa, productor internacional de Toei Animation, fue revelado que Toei está trabajando en un proyecto en animación 2D enfocado a satisfacer a la audiencia adulta de la franquicia.

Teniendo en cuenta que la película en imagen real, Saint Seiya: The Beginning y la serie en animación 3D son proyectos enfocados en los nuevos fanáticos. No es descabellado pensar que lo único que podría satisfacer a los que crecieron con la obra de Kurumada sería un nuevo anime que adapte Saint Seiya: Next Dimension. Sin embargo, los proyectos que ya han sido estrenados no han tenido una buena acogida. Quizás el anuncio de este nuevo anime se da luego que el maestro Kurumada anuncie oficialmente la continuación del manga Saint Seiya: Next Dimension. Esta estará ambientada en la tan esperada saga del cielo. Cabe resaltar, que el pasado 9 de septiembre Izo Okada, el asistente de Kurumada, publico unas imágenes inéditas que muchos piensan que pertenecen a este nuevo manga de Saint Seiya.

