Además de Rápidos y furiosos 11, Vin Diesel prepara cuatro series de televisión para continuar con la saga de Toretto

El actor Vin Diesel, protagonista estrella de la franquicia Rápidos y furiosos, anunció que Universal Television está desarrollando al menos cuatro series de televisión ambientadas en el universo de los exladrones / corredores de autos / agentes internacionales con el poder de la familia. Una de ellas sería una serie en acción real de Rápidos y furiosos que se estrenará en Peacock, la plataforma de NBCUniversal. Estos proyectos se desarrollan de forma alterna a Rápidos y furiosos 11, que se llamará Fast Forever (Rápidos por siempre) y su estreno está previsto para el 17 de marzo del 2028.

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Diesel será productor ejecutivo de la adaptación televisiva, con Mike Daniels y Wolfe Coleman como guionistas del episodio piloto. Daniels trabajó anteriormente en series de acción como Sons of Anarchy y Pan Am, y actualmente escribe y produce una nueva versión de The Rockford Files, una serie que incluía numerosas persecuciones y secuencias de conducción. Daniels y Coleman colaboraron en Shades of Blue, serie de tres temporadas protagonizada por Jennifer Lopez y Ray Liotta sobre una detective de la policía de Nueva York que se infiltra para desenmascarar a sus compañeros corruptos.

No se han anunciado detalles sobre los ‘spin-off’ televisivos de Rápidos y furiosos, pero Diesel insinuó que las series ampliarán las historias de los personajes clásicos de la franquicia.

La franquicia Rápidos y furiosos ya dio el salto a la televisión con la serie animada Fast & Furious: Spy Racers. Esta serie para niños se centraba en las aventuras de Tony Toretto, el primo menor de Dominic Toretto, y un grupo de jóvenes corredores callejeros reclutados para infiltrarse en una banda criminal. La serie se emitió en Netflix con un total de 52 episodios.