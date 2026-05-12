Cine y TV

Además de Rápidos y furiosos 11, Vin Diesel prepara cuatro series de televisión para continuar con la saga de Toretto

Primero tienes la familia, luego tienes las series.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El actor Vin Diesel, protagonista estrella de la franquicia Rápidos y furiosos, anunció que Universal Television está desarrollando al menos cuatro series de televisión ambientadas en el universo de los exladrones / corredores de autos / agentes internacionales con el poder de la familia. Una de ellas sería una serie en acción real de Rápidos y furiosos que se estrenará en Peacock, la plataforma de NBCUniversal. Estos proyectos se desarrollan de forma alterna a Rápidos y furiosos 11, que se llamará Fast Forever (Rápidos por siempre) y su estreno está previsto para el 17 de marzo del 2028.

Diesel será productor ejecutivo de la adaptación televisiva, con Mike Daniels y Wolfe Coleman como guionistas del episodio piloto. Daniels trabajó anteriormente en series de acción como Sons of Anarchy y Pan Am, y actualmente escribe y produce una nueva versión de The Rockford Files, una serie que incluía numerosas persecuciones y secuencias de conducción. Daniels y Coleman colaboraron en Shades of Blue, serie de tres temporadas protagonizada por Jennifer Lopez y Ray Liotta sobre una detective de la policía de Nueva York que se infiltra para desenmascarar a sus compañeros corruptos.

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No se han anunciado detalles sobre los ‘spin-off’ televisivos de Rápidos y furiosos, pero Diesel insinuó que las series ampliarán las historias de los personajes clásicos de la franquicia.

La franquicia Rápidos y furiosos ya dio el salto a la televisión con la serie animada Fast & Furious: Spy Racers. Esta serie para niños se centraba en las aventuras de Tony Toretto, el primo menor de Dominic Toretto, y un grupo de jóvenes corredores callejeros reclutados para infiltrarse en una banda criminal. La serie se emitió en Netflix con un total de 52 episodios.

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+ Rápidos + familia

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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