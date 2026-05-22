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Adiós a los muchachos y hola a los cuchos en el primer tráiler de Vought Rising, lo que Clara hubiera querido

Aprobada por Clara.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El elenco de The Boys ya abandonó el edificio de Vought y ahora solo queda mirar hacia el pasado en el primer tráiler de Vought Rising, la precuela ubicada en la década de los cincuenta y que nos invita a conocer los inicios de la malvada megacorporación de Amazon… la ficticia. Soldier Boy (Jensen Ackles), Stormfront (Aya Cash) y Bombsight (Mason Dye) regresan tras su debut en The Boys junto a otros personajes no mucho más jóvenes como Private Angel (Elizabeth Posey) y Torpedo (Will Hochman).

«Una nación, bajo los dioses», reza la descripción oficial de Vought Rising. Este mismo tráiler fue presentado durante las proyecciones del final de The Boys en teatros selectos.

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Vought Rising presenta un retorcido misterio de asesinato y trata sobre los orígenes de Vought en la década de 1950, las primeras hazañas de Soldier Boy y las diabólicas maniobras de una superheroína conocida por los fans modernos como Stormfront, quien entonces se hacía llamar Liberty o Clara Vought.

Soldier Boy y Stormfront tienen historias de origen similares. Soldier Boy, interpretado por Ackles, es el primer superhéroe estadounidense que no envejece, creado por Frederick Vought durante la Segunda Guerra Mundial. Clara fue la primera persona en probar con éxito el Compuesto V de Vought, y se casaron antes de mudarse a Estados Unidos.

Vought Rising se estrena exclusivamente por Prime Video en 2027. Ojalá y tenga un mejor destino que otro ‘spin-off’ con potencial como Gen V, serie cancelada y terminada de opacar en la temporada 5 de The Boys.

🦸‍♂️

Amazon Rising

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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