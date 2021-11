Alice in Borderland: temporada 2 ya tiene fecha de estreno tentativa

Hace un año, Netflix compartió un ‘teaser’ por medio del cual confirmó que la serie ‘live action’ (imagen real) de Alice in Borderland recibirá una segunda temporada. Sin embargo, el gigante del ‘streaming’ no volvió a compartir información durante la mayoría de 2021. Por fortuna, finalmente ha compartido más información sobre la próxima temporada.

Aprovechando el marco del evento Netflix Festival Japan 2021, la compañía por fin ha dado a conocer la fecha de estreno tentativa de la segunda temporada de Alice in Borderland.

¿Cuándo será la fecha de estreno de la temporada 2 de Alice in Borderland (Netflix)?

El estreno de la temporada 2 de Alice in Borderland está programado para diciembre de 2022. Cabe señalar que esta es una fecha de estreno tentativa y bien podría ser aplazada.

¿Llegará a Colombia y demás países de Latinoamérica?

Los que estén suscritos a Netflix podrán ver la temporada 2 de Alice in Borderland en Colombia y demás países de Latinoamérica cuando se estrene en la plataforma de ‘streaming’.

¿Quiénes están detrás de la producción?

Shinsuke Satō retornará como director de la temporada 2 de Alice in Borderland. También supondrá el regreso de Kento Yamazaki como Arisu Ryōhei y Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi.

¿De qué trata Alice in Borderland?

Basado en el ‘manga’ homónimo escrito e ilustrado por Haro Aso, Alice in Borderland gira alrededor del joven Arisu Ryōhei. Un día cualquiera, Arisu y un par de amigos lamentan lo aburridas que son sus vidas y desean ser transportados a un mundo más divertido. Por desgracia para el trío, su deseo es concedido y son transportados a lo que parece ser una versión abandonada de Tokio. Ahí, el trío y otros individuos deben participar en juegos mortales para sobrevivir y así descubrir el secreto detrás del mundo que ahora habitan.

¿Alice in Borderland tiene ‘anime’?

Alice in Borderland cuenta con 3 OVA (Original Video Animation). Estos cuentan la historia desde la llegada de Arisu al juego con sus compañeros hasta el juego del siete de corazones.

¿Hay otras historias ambientadas en el universo de Alice in Borderland?

El primero de estos ‘spin-off’ es Alice in Borderland: Chi no Kyokuchi – Daiya no King-hen. Fue publicado en las páginas de la revista Weekly Shonen Sunday entre octubre de 2014 y febrero de 2015. El siguiente ‘spin-off’ es Imawa no Michi no Alice, cuya serialización comenzó en la revista Monthly Sunday GX en agosto de 2015 y concluyó en febrero de 2018. Finalmente, el 14 de octubre del 2020 Haro Aso comenzó a escribir el ‘manga’ Imawa no Kuni no Alice Retry —Alice in Borderland Retry— en la revista Weekly Shonen Sunday.

¿Todavía no han leído nuestra crítica de la temporada 1? Solo deben seguir este enlace.

Vía: Anime News Network

Fuente: Cinema Today