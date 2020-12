La adaptación de Netflix de Alice in Borderland, o Imawa no Kuni no Alice como se le conoce en Japón, está basada en un ‘manga’ homónimo del ‘mangaka’ Haro Aso. Este ‘manga’ de suspenso fue publicado en la revista Shōnen Sunday Comics de la editorial Shogakukan desde noviembre del 2010 hasta marzo del 2015. Luego, la editorial traslado el ‘manga’ de Alice in Borderland a la revista Weekly Shōnen Sunday donde daría final la historia el 2 de marzo del 2016.

¿En que se basó Netflix para crear Alice in Borderland?

La adaptación de Netflix de Alice in Borderland, o Imawa no Kuni no Alice como se le conoce en Japón, esta basada en un ‘manga’ homónimo del ‘mangaka’ Haro Aso. Este ‘manga’ de suspenso fue publicado en la revista Shōnen Sunday Comics de la editorial Shogakukan desde noviembre del 2010 hasta marzo del 2015. Luego, la editorial traslado el ‘manga’ de Alice in Borderland a la revista Weekly Shōnen Sunday donde daría final la historia el 2 de marzo del 2016.

¿Cuál es la historia de Alice in Borderland?

La historia del ‘manga’ nos cuenta las aventuras de Ryōhei Arisu, cuyo nombre se pronuncia igual que Alice en japonés, un estudiante de secundaria aburrido con su intolerable vida cotidiana. Una noche, él se reúne con sus «malos» amigos Karube y Chōta para pasar el rato en la ciudad. Sin embargo, la ciudad se cubre de repente con fuegos artificiales gigantes. Cuando vuelve a sus sentidos, Ryōhei se da cuenta de que no hay nadie más alrededor. Al encontrarse en un mundo diferente, Ryōhei, Karube y Chōta se ven obligados a participar en juegos de supervivencia. Los tres luchan por vivir, así como por encontrar un camino de regreso a su propio mundo.

¿Alice in Borderland tiene ‘anime’?

Alice in Borderland cuenta con una adaptación al anime en formato OVA de tres episodios. Estos cuentan la historia de la llegada de Alice al juego con sus compañeros, hasta el juego del siete de corazones.

¿De qué tratará la segunda temporada de la adaptación de Alice in Borderland de Netflix?

El talento de Arisu para resolver problemas lo mantuvo a flote durante la primera temporada. En esta él se une a Usagi, una alpinista con grandes habilidades atléticas. Es así como básicamente, la primera temporada de Alice in Borderland es un festival retorcido de traiciones y juegos mentales donde las personas en el mundo alternativo terminan haciendo cosas que nunca harían en el mundo real. Arisu está convencido de que la única forma de acabar con este retorcido juego es encontrando al maestro del juego responsable del caos. Al final del octavo y último episodio de la primera temporada de Alice in Borderland se nos revela que Momoka y Asahi eran distribuidoras en el juego y que tenían que fingir ser jugadores.

Los cuatro supervivientes del juego en la playa fueron Arisu, Usagi, Chishiya y Kuina. Cuando estos llegan al lugar donde eran operados los juegos, Mira aparece en la pantalla para informarles a los «ganadores» que hay más juegos y que la «siguiente etapa» comenzará al mediodía del siguiente día. Es así como nuestros protagonistas en la segunda temporada deberán sobrevivir a una nueva serie de juegos mientras conocen como funciona este mundo para los «organizadores» y como los «maestros del juego» los manipulan a ellos. Adicionalmente, si la serie se apega al ‘manga’ podremos conocer a un tercer grupo llamado «los residentes». Ahora que las cartas están sobre la mesa ¿podrá Arisu y Usagi completarlas y escapar de este mundo distópico?

¿Cuál es la fecha de estreno de la segunda temporada de Alice in Borderland?

El adelanto, que solo muestra una carta con un número «2», no da más información. Sin embargo, teniendo en cuenta la popularidad que ha ganado la serie en la plataforma Netflix y la fecha de estreno dela primera temporada, podríamos decir que en diciembre del 2021 Netflix estrenaría la segunda temporada de Alice in Borderland.

Estas son las otras historias del universo de Alice in Borderland

La editorial Shogakukan también ha publicado una serie derivada, la cual se titula Alice in Borderland: Chi no Kyokuchi – Daiya no King-hen. Esta se comenzó a publicar desde octubre de 2014 y terminó en febrero de 2015 en la revista Weekly Shonen Sunday. Aso, también lanzó un ‘manga’ spin off llamado Imawa no Michi no Alice en la revista Monthly Sunday GX en agosto de 2015. Este ‘manga’ cuenta con la participación de Takayoshi Kuroda como el encargado del dibujo. Este ‘manga’ terminó en febrero de 2018 y Shogakukan publicó ocho volúmenes recopilatorios de la misma. Finalmente, el 14 de octubre del 2020 Haro Aso lanzó el ‘manga’ Imawa no Kuni no Alice Retry —Alice in Borderland Retry— en la revista Weekly Shonen Sunday.

Fuente: canal oficial en YouTube de Netflix Japón