Alice in Borderland: Netflix anuncia nuevos actores para la temporada 2 que sale en diciembre del 2022

Hace 7 meses conocimos cuándo sale en Netflix la temporada 2 de Alice in Borderland, el ‘live action’ basado en el ‘manga’ de Haro Asano. Ahora se han conocido el nombre de seis actores que participarán en la temporada 2 de la serie Alice in Borderland de Netflix.

Yuri Tsunematsu (Heiya), Tomohisa Yamashita («Rey de tréboles» Kyūma) y Hayato Isomura (Banda), tres de los nuevos actores que se unen a la producción de la temporada 2 de la serie Alice in Borderland de Netflix.

A estos tres actores, que participarán en roles importantes en la temporada 2 de la serie de Netflix Alice in Borderland, se unen Kai Inowaki como Matsushita, Katsuya Maiguma en el papel de Yaba y Honami Satō como Kotoko. Adicionalmente, Shinsuke Satō retornará como director de la temporada 2 de Alice in Borderland. No sobra recordar que esta nueva temporada del ‘live action’ de Alice in Borderland supondrá el regreso de Kento Yamazaki como Arisu Ryōhei y Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi.

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de la temporada 2 de Alice in Borderland (Netflix)?

Ahora solo resta conocer cuándo sale y cuál es la fecha exacta de estreno de la temporada 2 de Alice in Borderland en Netflix en diciembre del 2022.

La temporada 2 de Alice in Borderland en Netflix sale en diciembre de 2022. Sin embargo se desconoce el día del mes de diciembre, en cual se estrenará la serie.

¿Llegará a Colombia y demás países de Latinoamérica?

Los que estén suscritos a Netflix podrán ver la temporada 2 de Alice in Borderland en Colombia y demás países de Latinoamérica cuando se estrene en la plataforma de ‘streaming’.

¿De qué tratará la historia de la temporada 2 del ‘live action’ de Alice in Borderland de Netflix?

Gracias al ‘manga’ de Haro Asano podemos especular de puede tratar la historia de la temporada 2 del ‘live action’ de Alice in Borderland de Netflix.

A continuación, habrán ‘spoilers’ del final de la temporada 1 de Alice in borderland.

Los cuatro supervivientes del juego en la playa fueron Arisu, Usagi, Chishiya y Kuina. Cuando estos llegan al lugar donde eran operados los juegos, Mira aparece en la pantalla para informarles a los «ganadores» que hay más juegos y que la «siguiente etapa» comenzará al mediodía del siguiente día. Es así como nuestros protagonistas en la segunda temporada deberán sobrevivir a una nueva serie de juegos mientras conocen como funciona este mundo para los «organizadores» y como los «maestros del juego» los manipulan a ellos. Adicionalmente, si la serie se apega al ‘manga’ podremos conocer a un tercer grupo llamado «los residentes». Ahora que las cartas están sobre la mesa ¿podrá Arisu y Usagi completarlas y escapar de este mundo distópico?

¿De qué trata la historia de Alice in Borderland?

Basado en el ‘manga’ homónimo escrito e ilustrado por Haro Aso, Alice in Borderland gira alrededor del joven Arisu Ryōhei. Un día cualquiera, Arisu y un par de amigos lamentan lo aburridas que son sus vidas y desean ser transportados a un mundo más divertido. Por desgracia para el trío, su deseo es concedido y son transportados a lo que parece ser una versión abandonada de Tokio. Ahí, el trío y otros individuos deben participar en juegos mortales para sobrevivir y así descubrir el secreto detrás del mundo que ahora habitan.

¿Todavía no han leído nuestra crítica de la temporada 1 de la serie Alice in Borderland? Les recomendamos leer nuestra crítica de la primera serie antes del estreno de la temporada 2 de Alice in Borderland en el siguiente enlace.

Fuente: Comic Natalie