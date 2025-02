Alice in Borderland: nuevo tráiler revela cuando es el estreno de la tercera temporada

En noviembre del 2024, Netflix reveló que una tercera temporada de Alice in Borderland se encontraba en producción y su estreno será en el 2025. Ahora, la noticia proviene de un tráiler filtrado que revela el primer vistazo a la tercera temporada de Alice in Borderland y además confirma el mes, en el cual será el estreno de los nuevos episodios.

¿Cuándo es el estreno tercera temporada del live action de Alice in Borderland?

Netflix ha confirmado, que el estreno de la tercera temporada de Alice in Borderland está programado para septiembre del 2025. Sin embargo, Netflix no dio detalles sobre la fecha o mes en el que volveremos a ver a los personajes de la obra de Haro Aso. Lo que sí confirmó Netflix es que los actores principales Kento Yamazaki (Kingdom) y Tao Tsuchiya (Rurouni Kenshin), así como el director Shinsuke Satō (Bleach, Kingdom), regresan como Arisu, Usagi y director de la tercera temporada de Alice in Borderland.

La primera temporada se estrenó en Netflix en diciembre de 2020. Fue la serie de acción real más vista en Japón en 2020, y se situó en el top 10 de Netflix en 40 países y territorios de todo el mundo. La segunda temporada se estrenó en Netflix en todo el mundo el 22 de diciembre de 2022.

¿Cuál es la historia de Alice in Borderland?

La historia del ‘manga’ nos cuenta las aventuras de Ryōhei Arisu, cuyo nombre se pronuncia igual que Alice en japonés, un estudiante de secundaria aburrido con su intolerable vida cotidiana. Una noche, él se reúne con sus «malos» amigos Karube y Chōta para pasar el rato en la ciudad. Sin embargo, la ciudad se cubre de repente con fuegos artificiales gigantes. Cuando vuelve a sus sentidos, Ryōhei se da cuenta de que no hay nadie más alrededor. Al encontrarse en un mundo diferente, Ryōhei, Karube y Chōta se ven obligados a participar en juegos de supervivencia. Los tres luchan por vivir, así como por encontrar un camino de regreso a su propio mundo.

Vía: @MangaMoguraRE