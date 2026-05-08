Explicamos qué es el Amuleto de Shinnok de Mortal Kombat II, su rol en los juegos y qué pistas nos da sobre la próxima película

El elemento más importante en la trama de Mortal Kombat II: la película es un objeto místico llamado Amuleto de Shinnok, algo que los fanáticos de la serie de juegos de pelea conocen muy bien. Esto es más que un simple ‘macguffin’ y nos da pistas sobre el rumbo que seguirá la historia en una posible película de Mortal Kombat III. Si quieren aprender más al respecto, solo tienen que seguir leyendo.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Mortal Kombat 1. Seguir

Este artículo contiene ‘spoilers’ menores de la película y de juegos como Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero, Mortal Kombat X y Mortal Kombat 11.

El Amuleto de Shinnok en la película

Cuando el Amuleto hizo un «cameo» en la anterior película como un objeto que Kano trató de robar del Templo de Raiden, no esperábamos que fuera a convertirse en uno de los elementos más importantes de la secuela. Este es identificado por los miembros de la Corte de Shao Kahn como el Amuleto de Shinnok, una de las reliquias más poderosas del universo.

De acuerdo a Kitana y Quan Chi, el Amuleto puede ser activado con una gran cantidad de poder —como el poder de un dios— y concede la inmortalidad a aquel que sea marcado con él. Tras usar el poder de Raiden para activar la reliquia, el nigromante marca a Shao Kahn y de inmediato gana el poder de regenerar cualquier herida.

Cuando los guerreros de la Tierra se enteran de lo que hizo el Emperador del Mundo Exterior, tratan de destruir el amuleto. Pero este es llevado por Bi Han (el anterior Sub-Zero, ahora transformado en Noob Saibot) al Inframundo, donde finalmente es destruido por el poder combinado de cuatro kombatientes. Esto le permite al último guerrero que lucha en nombre de la Tierra derrotar a Shao Kahn y arrebatarle la vida.

El Amuleto parece haber sido destruido al final de la película, pero eso no significa que no vaya a ser importante en una potencial tercera entrega.

El Amuleto de Shinnok en los juegos

Este objeto místico apareció por primera vez en el juego Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero, lanzado para PlayStation y Nintendo 64 en 1997 y que actualmente podemos jugar gracias a la excelente compilación de títulos MK Legacy Kollection. En esta historia, el hechicero Quan Chi manipula al clan de ninja Lin Kuei para ordenarle a Sub-Zero que recupere el Amuleto del Templo de los Elementos, donde es protegido desde hace muchas eras.

Miles de años atrás, el dios del Inframundo Shinnok concentró todo su poder en un Amuleto como parte de un plan para dominar todos los Reinos, pero fue detenido por los demás dioses antiguos y el Amuleto con su poder fue ocultado en la Tierra. Si Shinnok llega a recuperarlo, se podría volver omnipotente. Pero la reliquia que finalmente recibe es un duplicado creado por Quan Chi. En los siguientes juegos fracasa en sus intentos de resurgir del Inframundo (MK4) y recuperar el verdadero Amuleto (MK Deception).

Cuando Raiden causa que la línea de tiempo se reinicie después de los eventos de Mortal Kombat Armageddon, Shinnok tiene el Amuleto pero éste no contiene su esencia. Lo que hacer es que le permite aumentar su control sobre la muerte. Él mismo le da la reliquia a Quan Chi, quien manipula los eventos de los torneos al lado de Shao Khan y prepara el regreso de su señor, tal como vemos en Mortal Kombat 9.

En Mortal Kombat X, Shinnok trata de aprovechar el caos creado por Shao Kahn para invadir los Reinos y vemos que el verdadero uso de su Amuleto es la capacidad de atrapar en él a un díos. Shinnok intenta atrapar a Raiden y Fujin, pero termina él mismo atrapado dentro de su amuleto por Johnny Cage. Las fuerzas especiales de la Tierra se quedan con el Amuleto para protegerlo, pero es robado por Kano y vendido a Mileena como «un arma secreta para tomar el control del Mundo Exterior», que en ese momento se encontraba dominado por Kotal Kahn. Todo es parte de un plan de Quan Chi para liberar a su dios, que absorbe el poder de su propio amuleto para volverse más poderoso, aunque eso no impide que sea derrotado por Cassie Cage, hija de Johnny Cage y Sonya Blade.

Raiden usa el Amuleto de Shinnok para atrapar definitivamente al dios antiguo y se queda con la reliquia para protegerla.

Pero el poder oscuro del Amuleto termina corrompiendo al dios del trueno en los eventos de Mortal Kombat 11. Incluso después de que la Titán Kronika volviera a alterar la línea del tiempo, Raiden volvería a ser tentado por el poder del Amuleto, aunque esta vez reconoció lo que estaba pasando y lo abandonó antes de que fuera demasiado tarde.

En Mortal Kombat 1, Liu Kang —ahora convertido en el Dios del Fuego— recrea la línea del tiempo y el Amuleto de Shinnok no debería existir más, pero aparece en manos del General Shao (la versión de Shao Kahn de esta nueva línea de tiempo). Este fue traído de otra línea de tiempo, probando que la amenaza de Shinnok aún persiste en otras realidades.

¿Qué significa esto para Mortal Kombat III: la película?

Al final de Mortal Kombat II: la película vemos que los supervivientes parten en una misión para «recuperar a los compañeros perdidos», presumiblemente usando el poder de Quan Chi para sacar sus almas del Inframundo.

Pero el uso del Amuleto nos hace pensar que definitivamente planean usar a Shinnok en la siguiente película. Nuestra teoría es que en la continuidad de las películas, Shinnok estaba atrapado en el Amuleto y habría sido liberado cuando lo destruyeron. Todo esto posiblemente haya sido parte de un plan secreto de Quan Chi, que en los juegos siempre ha estado relacionado con Shinnok de una forma u otra.