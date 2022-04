Ana de Armas protagonizará el ‘spin-off’ de John Wick: Ballerina

En 2019 se dio a conocer la producción de un ‘spin-off’ basado en el universo de John Wick bajo el nombre de Ballerina. Sin relación con The Continental, la serie de Starz en forma de precuela próxima a estrenarse. Durante la reciente edición de Cinemacon, Lionsgate anunció que Ballerina estará protagonizada por la actriz cubana Ana de Armas. El rodaje de la película daría inicio en temporada de verano.

Ballerina será dirigida por Len Wiseman con un guion de Shay Hatten, conocido por John Wick: Capítulo 3 – Parabellum, Army of the Dead y Army of Thieves. La historia de Ballerina seguirá a una asesina (Ana de Armas) que busca venganza contra la gente que asesinó a su familia. El personaje hace una pequeña aparición en Parabellum como una joven bailarina quien, en su momento, fue también entrenada para ser asesina.

Ana de Armas como Paloma en Sin tiempo para morir.

Ana de armas es una actriz que se ha ganado el reconocimiento en los últimos años con papeles en filmes como Blade Runner 2049, Knives Out y claro, Sin tiempo para morir. En la última película del agente 007, James Bond, de Armas tuvo un corto pero memorable papel. Paloma brindó energía fresca, carisma y fuerza al legado de las «chicas Bond».

Próximamente participará en El hombre gris, con Ryan Gosling y Chris Evans. Con este último –y el ex-007 Daniel Craig– compartió pantalla en Knives Out. Además de dichos proyectos, Ana de Armas protagonizó recientemente el ‘thriller’ de misterio Deep Water junto con su expareja Ben Affleck. A su vez, Netflix estrenará próximamente una película biográfica sobre la actriz Marilyn Monroe, protagonizada por de Armas.

La próxima película de la franquicia estelarizada por Keanu Reeves, John Wick 4, se estrenará el 23 de marzo del 2023.

Fuente: Collider