Animadora de Avatar Studios manifiesta como irrespetuosa e injustificable filtración de la película La leyenda de Aang: El último maestro del aire

Una de las animadoras que trabajó en la próxima a estrenarse La leyenda de Aang: El último maestro del aire ha criticado duramente la reciente filtración masiva de la película, reprochando a quienes utilizan la «terrible decisión» de Paramount de retirarla de los cines a favor de estrenarla en Paramount+, para justificar la filtración. La cuenta que filtró la película afirmó que Nickelodeon les había enviado la película completa «por error» por correo electrónico, pero esto no es del todo verificado. Gracias a mercancía enlistada por Target en su sitio web, conocimos previamente imágenes oficiales de los personajes adultos como Aang, Katara, Sokka, Toph y Zuko.

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La esperada película de animación tenía previsto su estreno en cines el 9 de octubre de 2026, pero Paramount posteriormente convirtió a Paramount+ en la plataforma exclusiva del contenido de Avatar Studios, obligando a que tanto La leyenda de Aang: El último maestro del aire como la serie original Avatar: Seven Havens se estrenen en dicha plataforma.

Tras la filtración de la película completa meses antes de su estreno, la animadora de La leyenda de Aang: El último maestro del aire, Julia Schoel, expresó su preocupación a través de Twitter/X.

“Trabajamos en la película de Aang durante años con la esperanza de celebrar todo nuestro esfuerzo en los cines… solo para ver cómo la gente filtraba la película sin reservas y compartía nuestras imágenes en Twitter como si fueran caramelos.

No me gusta que la gente use la pésima decisión de Paramount de retirar la película de los cines para justificar su filtración. Entiendo perfectamente que la gente no quiera pagar por Paramount+, pero piratear la película después de su estreno habría sido al menos mejor que esto. Esto es una falta de respeto increíble hacia todo el trabajo que los artistas realizaron”.

En respuesta a una pregunta sobre la diferencia entre piratear la película antes y después de su estreno, dado que no se proyectará en cines, Schoel explicó:

“Filtrar una película antes de su estreno socava todo el esfuerzo en su momento más vulnerable. No hay promoción, estrenos, etc, lo que perjudica la reputación de la película y afecta las oportunidades futuras de los artistas que trabajaron en ella”.

Schoel recibió algunas críticas por sus comentarios, pero fue respaldada por colegas de la industria del entretenimiento. Tessa Bright, directora de animación de Flying Bark Studio, señaló:

“Trabajé en esta película como líder. Entiendo que todos tenemos opiniones sobre lo sucedido y que cada quien decide hacer algo al respecto es su elección personal. Pero me duele ver cómo algunos fans tratan a los artistas que trabajaron arduamente y dedicaron años de sus vidas para ofrecerles el mejor trabajo posible con esta película. Es perfectamente comprensible que cualquiera que haya trabajado en este proyecto se sienta frustrado por esta situación.

El esfuerzo y la dedicación que se invirtieron para hacer posible esta película se reflejan en el producto final, y estoy segura de que muchos estarán de acuerdo. E incluso si no están de acuerdo con nosotros, espero que puedan ser respetuosos. A los fans y a la gente de la industria que nos han apoyado, gracias; son una de las principales razones por las que todo valió la pena”.

Anna Gong, quien también trabajó en la película, dijo que la filtración “es terrible”. “La única razón por la que la película luce tan bien es porque se puso muchísima pasión en crear un momento realmente especial para La leyenda de Aang: El último maestro del aire”.