Cuando Warner Bros. Pictures estrenó Animales fantásticos y dónde encontrarlos en 2016 tenía como propósito convertir la franquicia del Mundo Mágico de Harry Potter en su propio Star Wars. Seis años después y a punto de estrenar Los secretos de Dumbledore —la tercera parte de esta serie de ‘spin-off’— nada ha salido de acuerdo al plan y es posible que no haya una cuarta película.

Variety reporta que el estudio está considerando seriamente no hacer más películas de Animales fantásticos a pesar de haber sido planeada como una pentalogía. Aunque el primero de estos filmes fue un éxito de taquilla, el segundo —Los crímenes de Grindelwald— tuvo un recaudo considerablemente inferior y fue un fracaso con la crítica. Los comentarios iniciales sobre la tercera parte, Los secretos de Dumbledore, no han sido buenos y no parece haber mucho interés del público en ella.

El problema no es solo de taquilla o crítica, pues esta saga ha estado rodeada de controversias. Johnny Depp, que interpretó a Grindelwald en el segundo filme, tuvo que dejar la franquicia en medio de un escándalo por supuestamente haber maltratado a su exesposa Amber Heard y perder una demanda contra un tabloide británico. Ezra Miller, que interpreta a un personaje clave en estas películas, fue arrestado días antes de la alfombra roja por amenazar de muerte a una pareja en un bar de Hawaii.

Por si eso fuera poco, J.K. Rowling —creadora de la franquicia y coescritora de las películas de Animales Fantásticos— sigue perdiendo el amor del público debido a sus constantes comentarios transfóbicos. Esto ha hecho que se mantenga alejada de la promoción del filme. Incluso los desarrolladores del próximo videojuego basado en Harry Potter están tratando de desmarcarse de ella.

Según los informantes de Variety, los ejecutivos de Warner Bros. Pictures se han abstenido de dar luz verde al cuarto filme. Están esperando a conocer la recepción de Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore antes de decidir seguir con estas películas. Las cosas no pintan nada bien para esta saga.

Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore se estrenará en Colombia el jueves 14 de abril de 2022.

Fuente: Variety