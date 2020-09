Ant-Man 3: un nuevo actor podría interpretar a Kang el Conquistador

A pesar de no haber podido estrenar ninguna película en 2021, todo por culpa de la pandemia de COVID-19, Marvel Studios no se ha quitado las pilas. Ya comenzó la pre-producción de varias películas. Hace poco nos enteramos que Capitana Marvel 2 ya tiene una nueva directora y ahora conocemos un nuevo miembro del elenco de Ant-Man 3. Lo más interesante de todo es que parece que interpretará a un conocido villano de los cómics: Kang el Conquistador.

Kang es un viajero del tiempo que, armado con poderosa tecnología del siglo 40, comienza a crear un imperio galáctico, conquistando planetas a su paso. Usualmente es un enemigo de los Cuatro Fantásticos o los Avengers, pero en esta ocasión parece que se va a enfrentar a Ant-Man y Wasp en la tercera entrega de sus aventuras.

El actor que probablemente lo encarnará será Jonathan Majors, que ha sido contratado para hacer parte de Ant-Man 3. Majors se ha hecho un nombre en los últimos años gracias a sus participaciones en películas como The Last Black Man in San Francisco y Da 5 Bloods. Pero es su rol protagónico en la serie de HBO Lovecraft Country el que lo convirtió en toda una estrella popular.

Aunque Marvel Studios no ha confirmado que él vaya a interpretar a Kang el Conquistador, los informantes de la publicación Deadline aseguran que así será.

Ant-Man 3 será dirigida nuevamente por Peyton Reed, que se encargó de las dos anteriores entregas. Será protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly. Todavía no conocemos una posible fecha de estreno para esta esperada película

Fuente: Deadline