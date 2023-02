Ant-Man and the Wasp: Quantumania – Reseña

El Universo Cinematográfico de Marvel está lleno de ideas extrañas e interesantes que eventualmente se convierten en el centro de otras películas. Un par de ejemplos son los Celestiales introducidos en Guardianes de la Galaxia que se volvieron clave en Eternals y los Skrulls cambiaformas de Capitana Marvel que serán la base de Invasión secreta. Otra de estas ideas es el universo subatómico conocido como el Reino cuántico, mencionado en las primeras películas de Ant-Man and the Wasp y al que finalmente podemos viajar en Quantumania.

La tercera película del hombre hormiga es una arriesgada apuesta por uno de los más bizarros aspectos de la ciencia ficción presente en las historias de Marvel. La situación se vuelve más grave porque este film es la puerta de entrada a la fase 5 del UCM y pone en su centro al villano en torno al que girará todo de ahora en adelante. En esta reseña vamos a ver si Ant-Man and The Wasp: Quantumania está a la altura de esas circunstancias.

Scott Lang goza de la popularidad que le da ser parte de los Avengers e hizo las paces con las situaciones absurdas que debe enfrentar día a día. Lo que sigue siendo difícil para él es su relación con su hija Cassie, que creció sin su presencia durante el ‘blip’. Ella es una joven con mucha conciencia social, se mete en problemas participando en protestas en favor de los necesitados y está frustrada por el poco apoyo que recibe de su padre.

Janet también quiere recuperar el tiempo perdido tras haber pasado 30 años en el Reino Cuántico, pero no quiere hablar de su estadía allí. Cuando descubre que Cassie y Hank planean explorar ese universo, trata de detenerlos, pero es demasiado tarde y toda la “familia hormiga” es arrastrada allí. Ahora deben enfrentar a un hombre capaz de poner en peligro a todo el multiverso: Kang el conquistador.

Como su protagonista, Ant-Man and The Wasp: Quantumania es demasiado pequeña para ser tan grande. Tiene una trama épica cuyas consecuencias retumbarán en el resto del Universo Cinematográfico de Marvel, pero muchos de sus elementos individuales no tienen suficiente fuerza. Es muy divertida y quedamos satisfechos con el resultado, pero también nos sentimos un poco frustrados por el potencial desperdiciado.

Inicialmente parece que la relación de Scott con su hija Cassie va a ser el alma de la película, pero no es más que un elemento secundario. Paul Rudd trae de nuevo todo su carisma a la pantalla y tiene buena química con Kathryn Newton. Pero a pesar de un par de momentos divertidos entre ambos, no hay una evolución en la relación y esta sigue una ruta bastante predecible.

Al menos ellos tienen algo que hacer en la trama, a diferencia de Hope. Wasp no tiene un arco de personaje y apenas interactúa con los demás. Resulta extraño lo irrelevante que se volvió un personaje cuyo nombre está en el título de la película. El Hank Pym de Michael Douglas también está un poco subutilizado, pero al menos él es divertido y sabe cómo lucirse cada vez que aparece en pantalla. Wasp hubiera podido quedar fuera de la película sin afectar su trama.

De hecho, Quantumania no debió llamarse Ant-Man and The Wasp, sino Kang & Janet. Ellos son el corazón de esta película y los personajes más importantes de esta historia. Aquí nos enteramos qué pasó en los 30 años que el personaje de Michelle Pfeiffer pasó en el Reino cuántico, su relación con el villano y cómo se formó un imperio fascista en este universo. Aunque nos gusta ver historias como esta, de los oprimidos luchando contra la tiranía, no basta con que sean algo de fondo. Disney ya demostró con la excelente serie Andor que puede manejar muy bien este tema.

El Reino cuántico es un escenario bastante curioso, lleno de personajes con diseños extraños inspirados en criaturas microscópicas. Cada toma de un paisaje parece la portada de un álbum de rock progresivo. Allí conocemos a los miembros de una resistencia contra el estado policial de Kang y algunos de ellos resultan muy interesantes —como la guerrera Jentorra y el telépata interpretado por William Jackson Harper, de The Good Place— pero apenas tienen trasfondo o importancia real. Nos hubiera gustado ver más de ellos y esperamos que no sea la última vez que aparecen.

Volvamos a hablar de Kang, pues él es la estrella absoluta de Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Jonathan Majors le da una personalidad muy diferente a la que tenía ‘Aquel que permanece’ en el episodio 6 de Loki y con eso dota de profundidad, intriga e incluso algo de carisma a un villano que de otro modo “es malvado porque sí”. No podemos esperar verlo en otras películas y series para descubrir las cualidades de las que dotará a otras variantes del personaje.

Pero Kang no es el único villano de la película, también tenemos a MODOK y resulta tan absurdo como esperábamos. Como su contraparte en los cómics, no es más que una cabeza enorme sentada en una máquina llena de armamento y con pequeños brazos y piernas que salen de ella. Luce ridículo, pero esa es parte de la gracia. Lo que no esperábamos es que MODOK resultara ser una versión de un villano que ya habíamos visto en otra película. Podemos decir que su presencia, aunque anecdótica y finalmente innecesaria, resulta divertida. Es lo mismo que se puede decir de varios elementos de este filme.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania nos recordó en muchas maneras a Doctor Who. No solo por la presencia de un viajero en el tiempo —Kang es similar a El Amo en muchos aspectos— sino por su misma narrativa. Si disfrutan de esta clase de historias de ciencia ficción absurdas, probablemente les guste la tercera película de Ant-Man.

Esta definitivamente no es una mejores películas del Universo Cinematográfico de Marvel y tiene algunos elementos que simplemente no funcionan. El estilo de humor de Paul Rudd, por ejemplo, no encaja bien en la historia. Pero es sumamente entretenida y los extraños diseños de escenarios, personajes y hasta naves nos tuvieron fascinados. Vale la pena darle una mirada.