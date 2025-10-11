Anuncios de Marvel Studios durante la New York Comic Con 2025 (NYCC)

En el marco de la Comic Con que se lleva a cabo como todos los años por esta fecha en la ciudad de New York, o NYCC 2025, Marvel Studios dio a conocer sus proyectos para el futuro cercano, entre los que se encuentran series para Disney+ de Marvel Television y Marvel Animation.

Wonder Man

Wonder Man presenta a Simon Williams, un actor en busca de oportunidades en el difícil mundo de Hollywood y quien por cosas de la vida conoce a Trevor Slattery, actor que en otra época se hizo pasar por El Mandarín. Esta serie resulta curiosa porque, aunque su única aparente conexión con el Universo Cinematográfico de Marvel es el propio Slattery, hace una «meta crítica» al cine de superhéroes tan criticado en años recientes, posterior a su descomunal éxito que fue Avengers: Endgame.

Tal vez es la forma en la que Marvel Studios busca atraer a ese público cansado de los héroes tradicionales, pero aunque no parezca parte del multiverso UCM, sabemos que algo más tiene bajo la manga. Aunque no quieran revelar más que el lado «real» de Hollywood y un director ruso que quiere hacer resurgir el género fílmico, en un mundo plagado de sujetos con habilidades extraordinarias.

Wonder Man constará de ocho episodios y se estrena el 27 de enero del 2026 en Disney+.

Tu amigo y vecino Spider-Man, temporada 2

La primera temporada de Tu amigo y vecino Spider-Man resultó mejor de lo que no anticipábamos. Por fortuna aún queda mucha tela de araña por contar y nuestro Peter Parker animado enemigos por enfrentar, pues las paradojas de portales de Doctor Strange fueron solo el inicio y el señor Osborn no se detendrá tan fácil en sus planes. La segunda temporada se estrena en el tercer trimestre del 2026.

X-Men ’97, temporada 2

La serie animada más aclamada de Marvel Animation, X-Men ’97, vuelve con su segunda temporada en el segundo trimestre del 2026. Los mutantes de Charles Xavier deberán enfrentar una amenaza creada por el subconsciente del profesor combinado con el de Magneto, si seguimos lo que nos han enseñado los cómics.

Daredevil: Born Again, temporada 2

El diablo de Hell’s Kitchen necesita enfrentar al ejército mercenario neoyorquino de Kingpin y para ello reclutará aliados y algunos viejos conocidos como la confirmada Jessica Jones, confirmada el pasado mayo. Aunque muchos esperaríamos toda la línea de Defenders a favor de Matt Murdock, parece algo improbable. Aún más por el lado de Spider-Man, exclusivo de las películas lamentablemente. Daredevil: Born Again regresa en marzo del 2026.

VisionQuest

Just announced at #NYCC: The trilogy that started with #WandaVision will conclude with Marvel Television's #VisionQuest, coming to @DisneyPlus in 2026.



Learn more about the cast: https://t.co/fkXuSCDLKP pic.twitter.com/bDBuOXJ7GY — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 11, 2025

En 2026, le toca el turno a Vision para cerrar su historia desde que lo vimos por última vez en WandaVision. Desde ya se sugiere que todas las inteligencias artificiales que pasaron por Tony Stark, como JARVIS, FRIDAY, EDITH y hasta Ultrón, se darán cita en el escenario digital de VisionQuest.