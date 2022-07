¿Por qué Arcane fue un gran éxito en Latinoamérica? Riot Games se pronuncia

Nuevamente, volvemos a hablar de Riot Games y de cómo sus productos están impactando en nuestra sociedad. Anteriormente, tocamos el incómodo tema de la toxicidad que se ve a diario en sus juegos, pero hoy el turno es de uno de sus casos de éxito más actuales, por lo que vamos a hablar de por qué la serie de Arcane, transmitida en Netflix tuvo tanto éxito a nivel mundial y, sobre todo, a nivel Latinoamérica.

Para esto, acudimos a la conversación que GamerFocus mantuvo hace un tiempo con representantes de Riot Games para la región. En dicha ocasión hablamos con Juan José Moreno, líder de comunidad de la empresa a nivel regional; y Santiago Durán, quien cumple su labor de director de mercadeo para países de habla hispana como Colombia o México.

Juan José Moreno, líder de comunidad, medios e influenciadores para Riot Games en Latinoamérica. Santiago Durán, director de mercadeo de Riot Games para Latinoamérica.

Como bien sabemos, Arcane fue todo un fenómeno que no solo impactó en los amantes de League of Legends, sino el público en general dispuesto a ver historias de ficción. La segunda temporada fue confirmada casi que de inmediato yel público ha estado disfrutando de piezas como el tema ‘Enemy’ (Imagine Dragons) y los aspectos de la serie que han llegado a distintos juegos. Por lo tanto, vale la pena discutir sobre el proceso donde inició todo.

¿Cuál es la visión de Riot Games como compañía?

Para entender el proceso de la creación de Arcane, hace falta tener claro cuál es la visión que Riot Games tiene sobre sí misma.

Tal como explicó Durán, efectivamente Riot nació con la idea de ser una empresa de un solo videojuego, pero esta idea mutó con el tiempo. Se fue jugando con la idea de convertirse en una de deportes electrónicos, después en un ecosistema de varios videojuegos… pero la idea que echó raíces fue la de convertirse en una compañía de entretenimiento. A pesar de que Marvel, Disney o D.C. son ejemplos que vienen a la mente, Riot indica que quiere ofrecer su entretenimiento alrededor de los videojuegos y no como las compañías mencionadas, que incursionaron en los juegos tiempo después. De hecho, no faltó el optimismo de señalar que en varias décadas podría llegar a existir algo como Los Vengadores pero basado en los juegos de Riot Games. Durán agregó lo siguiente:

«Nuestro ejercicio de marketing no apunta a la monetización o a la venta de los juegos, sino al crecimiento de la fanaticada y al crecimiento del involucramiento con la propiedad con los juegos. El ejercicio es distinto: es de enamoramiento, de creación de contenido, de generación de comunidad»

¿Cómo nació Arcane?

Vi, protagonista de Arcane.

¿Y qué tiene que ver lo anterior con Arcane? Moreno etiquetó a la serie como «una carta de amor a los jugadores de League of Legends«. Sin embargo, explicó que no se trata de un amor exclusivo para los fanáticos sino de un amor que puede llegar a más gente:

«Lo que estábamos buscando no era una historia de League of Legends sino contar una historia que tuviera personajes de League of Legends, básicamente que cualquier persona pudiera disfrutar de una historia ‘agnóstica’.

Esta idea es elaborada con el ejemplo de Powder. Los jugadores ven que tiene el pelo azul y saben que es Jinx y se emocionan con eso, pero el público que no ha jugado el título se encuentra con una historia que vive por sí misma y es lo suficientemente llamativa para querer conocerla. Para toda la compañía el tema estaba claro: Arcane no iba a ser un producto enfocado a ‘gamers’.

Recibiendo un gran apoyo

Mural que Ekko dedicó a sus conocidos «caídos» de Zaun.

Los dos ejecutivos coinciden en que una de las principales razones del éxito de Arcane fue el clásico «voz a voz» causado por la fanaticada de League of Legends. Por un lado, los amantes del juego estaban felices de recomendar la serie; mientras que aquellos que no estaban familiarizados con la idea no tenían muchas razones para negarse, pues no hacía falta haber jugado para verla.

También contribuyó mucho la idea de un producto con narrativa transmedia. La música de la serie fue muy popular y hubo mucha gente que hizo eco del producto: ‘streamers’, medios de comunicación, creadores de contenido de la comunidad, etc. Destacan que es un producto no destinado a vender directamente, sino que está enfocado a entretener y a disfrutar de la propiedad intelectual de Riot Games.

En total fueron siete años los que la compañía tardó en sacar la serie desde su planteamiento y después de tanta presión del público por querer ver algo animado de mayor duración. El foco siempre fue el de presentar un buen producto, por lo que cuando este fue lanzado, desbancó del primer lugar de Netflix a pesos pesados como Betty la Fea o El Juego del Calamar… al menos por un momento.

¿Qué tanto cedió Netflix con Arcane a nivel Latinoamérica?

Una de las razones detrás del por qué del éxito de Arcane es la insistencia de Riot Games frente a Netflix por lograr algunas condiciones ideales.

Hablando de Netflix, la forma en la que se manejó la relación entre Riot Games y la plataforma fue fundamental para todo lo que se terminó viendo. Para entender cómo fue este contacto, al principio del proceso Riot era solo un socio más de los cientos que manejaba Netflix al mes; al final de todo esto Netflix quedó maravillado del resultado y proponía lanzar muchas más cosas juntos.

Según indica Santiago Durán, Netflix terminó realizando muchas concesiones… a veces sin estar muy convencida del hecho. Riot insistía tanto en algunas ideas que su socia simplemente terminaba cediendo, claramente después de escuchar unos cuantos argumentos. El caso más claro fue la de permitir la transmisión en vivo del primer episodio de Arcane a través de Twitch, un hecho casi que inaudito para Netflix. No obstante, los números fueron contundentes: la transmisión de Latinoamérica llegó a estar entre las más concurridas de Twitch en todo el mundo con casi dos millones de visualizaciones. Un debut increíble.

Por otro lado, también hubo una gran discusión en torno al tema del doblaje de Arcane en Latinoamérica. Netflix tiene su propio equipo y Riot Games confía mucho en los actores que ya dan su voz para los personajes de League of Legends. Estos últimos se empeñaron en sentarse en muchas reuniones con Netflix para solicitar usar los actores de doblaje del juego, tanto que hasta se involucró el gerente regional. Para Riot la calidad se alcanzaba teniendo los actores de doblaje que pedían y continuaron hasta lograr su objetivo: Netflix les permitió liderar la grabación del doblaje en español latino.

Tiene mucho que ver con el mundo real

Puede que parte del por qué del éxito de Arcane se deba por su habilidad de conectar con el contexto social en distintos países, especialmente de Latinoamérica.

Cuando se les preguntó si pensaban que parte del éxito de Arcane podía tener relación con el contexto de protestas que atravesó recientemente Colombia u otros países de Latinoamérica, Moreno se aventuró a indicar que Riot efectivamente se inspiró en la realidad, la realidad del mundo en general:

Cuando tú estás afuera (y eso me pasa a mí mucho) es que te das cuenta que lo que está pasando en Colombia está pasando en todo el mundo. Ya está pasando en España, en México, en Argentina, en Chile… Está pasando en otros páises de Europa. Está pasando en muchos lugares ya (…) Venimos de situaciones de crisis financieras. Venimos de conflictos internacionales. Colombia por fin sale a la paz. Y eso lo que hace es que muchas generaciones se sientan inconformes. Está bien sentirse inconforme. Antes no te podías sentir inconforme porque la gente tenía muchísimos problemas. Entonces Arcane de cierta manera refleja lo mismo: refleja actualidad y nosotros nos inspiramos en la realidad, porque la mejor historia es la que se inspira en la vida y creo que sí conectó mucho con la gente, y no solo con gente en Colombia».

Si bien puede que el tema de «actualidad» no explica todo el por qué del éxito de Arcane en Latinoamérica, Riot sí confiaba en que su historia iba a conectar con la gente que tuviera cierto tipo de inconformismo en la sociedad.

Fuente: Santiago Durán y Juan José Moreno de Riot Games.