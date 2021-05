Durante los últimos años, la franquicia League of Legends se ha expandido como nunca antes. Más allá del constante crecimiento del popular MOBA y su escena competitiva, el universo de League of Legends se ha visto enriquecido por el lanzamiento de dos ‘spin-off’: TeamFight Tactics y Legends of Runeterra. Como si eso no fuera suficiente, Riot Games también anunció el lanzamiento de dos juegos para consolas: Ruined King y Convergence. Incluso hay reportes de que pronto podría anunciarse el rumoreado juego de peleas de LoL.

Sin embargo, los videojuegos no son el único medio a través del cuál se ha expandido la mitología de LoL. Desde 2018, Riot y Marvel han colaborado en la producción de cómics basados en la franquicia. Ahora, se prepara para dar el salto a un nuevo medio.

En la celebración del décimo aniversario de League of Legends, Riot Games dio a conocer que estaba trabajando en una serie animada. Sin embargo, esta tuvo que ser aplazada por la pandemia. Ahora, gracias a un breve tráiler, la compañía ha dado a conocer que unirá fuerzas con Netflix para distribuir Arcane: la primera serie de League of Legends (LoL).

¿De qué tratará la historia de Arcane, la serie de LoL que debutará en Netflix?

Por el momento, se sabe que se ambientará en dos regiones: Piltover y Zaun. La historia de Arcane, la primera serie animada de League of Legends (LoL) para Netflix, relatará los orígenes de dos icónicos campeones. Aunque el tráiler no especifica quiénes serán los protagonistas, parece que ese rol será ejercido por Jinx y Vi. También aparecerán otros campeones.

¿Cuándo será el estreno de Arcane, la primera serie animada de League of Legends (LoL) para Netflix?

Netflix ha dado a conocer que la fecha de estreno de Arcane, la primera serie animada de League of Legends (LoL), será a finales de 2021. Se desconoce la fecha de estreno puntual.

Fuente: canal oficial de Netflix en YouTube