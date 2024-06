Arcane: tráiler en español de la temporada 2, el final de la serie de LoL

Ya sabíamos que a finales de este año veríamos nuevos episodios del laureado show basado en League of Legends. Lo que no sabíamos es que no habrían más después de esos. Riot y Netflix finalmente publicaron el tráiler en español de la temporada 2 de Arcane, la cual también será la temporada final de esta excelente serie de LoL.

Pueden ver el tráiler doblado al español de Latinoamérica a continuación. Este muestra cómo se desata finalmente la guerra entre Piltover y Zaun tras las acciones de Jinx.

El comunicado de Netflix no confirma cuántos episodios tendrá la temporada 2 de Arcane ni la fecha de inicio de estos nuevos episodios que cuentan una historia en el mundo de League of Legends. Lo que sí dice es qué entre estos estará el capítulo final. No habrá una temporada 3.

Aunque nos alegra continuar la historia, saber que no habrá más Arcane después de esto dejó un sabor agridulce entre los fanáticos de LoL A comienzos de este año nos enteramos que el estudio Riot Games acabó con la iniciativa Riot Forge, la cual nos trajo excelentes títulos desarrollados por estudios indies. Ahora nos preguntamos si la empresa está abandonando también la idea de presentar más historias sobre Runaterra usando series de televisión.

la temporada 2 de Arcane y su capítulo final llegarán a Netflix en noviembre de 2024.