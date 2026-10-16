Así es la película de Resident Evil 7 (Biohazard) dirigida y protagonizada por Chandler Riggs, Carl de The Walking Dead

La franquicia Resident Evil atraviesa un gran año tras el lanzamiento del videojuego Resident Evil Requiem y el éxito comercial del largometraje de Zach Cregger. Sin embargo, ante la ausencia de los personajes principales de la franquicia en la producción cinematográfica, el actor Chandler Riggs decidió responder a los fanáticos. Su respuesta fue un nuevo proyecto propio: un cortometraje titulado Biohazard, basado directamente en Resident Evil 7.

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Riggs, es conocido por interpretar a Carl Grimes durante ocho temporadas en la serie The Walking Dead. El actor, catalogó este cortometraje de 20 minutos como un proyecto de pasión. En la obra, el actor da vida al protagonista de la séptima entrega, Ethan Winters. Además, recrea emblemáticas escenas del primer acto del juego de Capcom. Entre estas destacan la icónica cena con la familia Baker y el combate contra Jack en el garaje.

¿Qué sabemos sobre la película de Resident Evil 7?

La realización de Biohazard contó con el apoyo de Film Tampa Bay, utilizando la antigua fábrica de cigarros Arturo Fuente en Florida para representar la casa de la familia Baker. Para recrear el horror físico del videojuego, el equipo de producción apostó de manera prioritaria por efectos prácticos y acrobacias físicas, limitando al mínimo el uso de efectos visuales (VFX). Además, Greg Nicotero, antiguo colaborador de Riggs en The Walking Dead, facilitó el equipamiento de efectos especiales.

El recibimiento por parte del público ha sido ampliamente positivo. En sus primeras dos horas de publicación, el cortometraje superó las 23.000 visualizaciones y cosechó elogios de los seguidores de la saga. La audiencia ha destacado tanto la actuación de Riggs como la interpretación de Jason Douglas en el papel de Jack Baker, señalando la fidelidad de la escena de la cena y calificando la obra como un tributo de calidad a la franquicia. Ante el resultado, numerosos espectadores expresaron su deseo de ver a Riggs interpretando a Ethan Winters en un largometraje de duración completa.

Como dato curioso señalado por los fanáticos, en este año coincidieron dos actores de The Walking Dead en producciones de Resident Evil, Chandler Riggs y Austin Abrams. Ya que, Abrams, quien interpretó a Ron Anderson —el personaje que le disparó en el ojo a Carl Grimes en la serie—, forma parte del elenco de la película de Resident Evil dirigida por Cregger.

Pueden ver el cortometraje Biohazard, el cual se inspira en el inicio de Resident Evil 7 aquí: