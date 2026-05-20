Así lucen Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel en la nueva serie de las Tortugas Ninja

Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel ya han tenido muchas encarnaciones en la pantalla chica. Algunos crecimos con la icónica serie animada de los años ochenta, pero estos queridos reptiles han regresado en 2003, 2012, 2018 y 2023 con nuevos diseños y enfocados a diferentes tipos de público. Ha llegado la hora de traer de nuevo a las Tortugas Ninja con una nueva serie de Nickelodeon enfocada principalmente a los más pequeños de la casa.

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Así lucen los guerreros con caparazón en TMNT: Teeny Mutant Ninja Turtles, una serie infantil que se estrenará el viernes 24 de julio de 2026 en el canal oficial de Nick Jr. en YouTube.

Como resulta claro por sus diseños, estas no son las «Tortugas ninja adolescentes mutantes» porque todavía son niños que están aprendiendo el arte del ninjitsu de su maestro Splinter. La serie también contará con nuevas versiones de April O’Neil, Bebop, Rocksteady y Karai. ¿Aprovechará este «reinicio» para introducir de nuevo a una de las tortugas femeninas de los cómics como Jennika o Venus? Ya veremos.

Si son fanáticos de las versiones anteriores o del cómic de IDW, es claro que esta nueva serie no está enfocada a ustedes. Parece que Nickelodeon quiere introducir estos personajes a un público que apenas está aprendiendo a conocer el mundo y eso está bien, pero es una lástima que para esto hayan creído necesario cancelar la genial serie Tales of The TMNT: Mutant Mayhem. Las dos no podían convivir, según parece.

La serie iniciará con cuatro episodios de 30 minutos. Como dijimos, se podrán ver gratis en el canal oficial de Nick. Jr en YouTube.