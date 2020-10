Assassin’s Creed se convertirá en una serie de televisión en Netflix

A pesar del fracaso de la película basada en su saga de asesinos y templarios, Ubisoft no se rinde en su misión de seguirla convirtiendo en una franquicia transmedia. Ahora se ha aliado con Netflix para dar vida a una serie de televisión de acción real basada en Assassin’s Creed.

El proyecto todavía se encuentra en una fase muy temprana de su desarrollo. La serie será producida por Ubisoft Films, Jason Altman y Danielle Krenik, que actualmente trabaja en Mythic Quest: Banquete de Cuervos. Todavía no tiene escritor ni elenco.

Como la mayoría de ustedes saben, Assassin’s Creed cuenta la historia de una centenaria guerra secreta entre el Clan de los Asesinos y los Templarios. Ambos buscan objetos místicos pertenecientes a una civilización antigua que dominaba la Tierra.

Assassin’s Creed no es la única serie o película que se encuentra en producción bajo las miradas de Ubisoft y Netflix. Hace un tiempo comenzaron a trabajar en la película Tom Clancy’s The Division, que sería protagonizada por Jessica Chastain y Jake Gyllenhaal y se habló sobre otra basada en Beyond Good and Evil. También hay alianzas con otras productoras para llevar a la pantalla Rabbids, Just Dance y una serie animada para niños inspirada en Watch_Dogs.

Mientras tanto, Assassin’s Creed se encuentra en boca de todos, pero no gracias a la serie, sino al inminente lanzamiento de Valhalla. Pueden enterarse de todo lo que necesitan saber sobre este videojuego siguiendo este enlace.

Fuente: Deadline