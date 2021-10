Tenemos mucha curiosidad por saber como será recibida House of the Dragon tomando en cuenta la mala recepción que tuvo el final de Game of Thrones (Juego de Tronos). ¿Las audiencias seguirán interesadas en el pasado del reino de Westeros (Invernalia)? Vamos a descubrirlo muy pronto.

Ya habíamos visto antes algunas imágenes, pero ya podemos dar una mirada al primer avance oficial de la serie House of the Dragon, cuyos eventos se desarrollan 200 años antes de lo que vimos en Game of Thrones. Contará la historia de la ‘Danza de Dragones’, la guerra civil entre la familia Targaryen que marcó «el comienzo del fin» para esa poderosa casa noble.

House of the Dragon contará con las actuaciones de Matt Smith, como el Príncipe Daemon Targaryen; Emma D’Arcy, como la Princesa Rhaenyra Targaryen; Paddy Considine, como el Rey Viserys Targaryen Primero; Olivia Cooke, como Lady Alicent Hightower; Rhys Ifans, como Ser Otto Hightower; y Steve Toussaiunt, como Lord Corlys Velaryon; entre muchos otros.

Este es solo el primero de múltiples ‘spin-off’ basados en la franquicia que tiene planeados HBO. A diferencia de lo reportado anteriormente, no está directamente basado en ninguno de los libros de George R.R. Martin, pero sí en la mitología que él creó.

Podremos ver esta precuela de Game of Thrones exclusivamente en la plataforma de ‘streaming’ HBO Max en 2022.

Fuente: canal oficial de HBO Max Latinoamérica en YouTube