Avatar 2 ya tiene nombre oficial y fecha de estreno, la primera película será reestrenada

Aunque no cuenta con una gran fanaticada, la película de James Cameron sobre la guerra de los Na’vi contra los humanos por el destino del planeta Pandora sigue siendo considerada la más taquillera de todos los tiempos. Su secuela lleva años en producción y muchos pensaron que sería cancelada. Pero Avatar 2 será una realidad y no solo tiene una fecha de estreno supuestamente definitiva, sino también un nuevo nombre.

Durante la presentación de Disney durante CinemaCon, un evento en que los grandes estudios presentan al mundo sus próximas producciones, el productor Jon Landau anunció que el nombre oficial de la largamente esperada Avatar 2 será Avatar: The Way of Water.

Como seguramente saben, esta es solo la primera secuela de una serie de cuatro películas de Avatar que James Cameron tiene planeadas. Estas serán protagonizadas por la familia de Jake Sully y cada una será autoconclusiva.

Un tráiler no ha sido revelado al público, pero se espera que llegue muy pronto. Hasta ahora solo hemos visto su hermoso arte conceptual.

¿Cuál será la fecha de estreno de Avatar: The Way of Water?

Pero eso no es todo. También supimos que la fecha de estreno de Avatar 2 o The Way of Water será el 16 de diciembre de 2022 en Norteamérica y dos días antes en el resto del mundo. Si no hay aplazamientos, eso quiere decir que podremos verla en Colombia el miércoles 14 de diciembre de 2022.

¿Cuándo será el reestreno de la primera película?

¡Esperen! ¡Hay más! Ha pasado más de una década desde el estreno de la primera película y el estudio quiere que el mundo la tenga fresca en sus mentes. Por eso, la primera película de Avatar será reestrenada el 23 de septiembre de 2022 a nivel mundial. Esta será una versión con audio y video remasterizados.

